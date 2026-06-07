Visto bueno con advertencia al proyecto de SAIC en Galicia: "Deben participar nuestras empresas"

A la derecha, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la visita que hizo en China a la fábrica de SAIC en Zhengzough.

Doscientos millones de euros, 2.300 puestos de trabajo, 120.000 vehículos anuales, inicio de actividad antes de que termine 2028. Son el plazo y los números previstos que acompañan al proyecto en Galicia de la multinacional china SAIC, propietaria del fabricante de automóviles MG, confirmado esta semana por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El Gobierno gallego ha declarado como proyecto industrial estratégico el plan de SAIC de construir su primera fábrica de vehículos eléctricos e híbridos en Europa. El puerto exterior de Ferrol y As Pontes son las zonas escogidas, enclaves que protagonizarían un impulso industrial para la comarca de Ferrolterra tanto por la actividad productiva como por la generación de empleo.

El proyecto de SAIC ha tenido un recibimiento positivo en el sector de la automoción gallego y en el ámbito empresarial de A Coruña. Pero incluye un deseo que es a la vez advertencia: que el beneficio repercuta de manera "real" en Galicia con la participación de los agentes industriales de la comunidad.

"Consideramos fundamental, y así lo hemos hecho saber, que esta inversión genere oportunidades reales para la cadena de suministro gallega y que las empresas de nuestro ecosistema puedan participar en ámbitos como componentes, ingeniería, automatización, mantenimiento, logística, digitalización y servicios industriales avanzados", resalta el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), con más de 150 firmas agrupadas.

"Insistimos en la competencia justa y con contenido local para no perder competitividad en nuestro país", incide Ceaga, que defiende la "capacidad y fortaleza del ecosistema gallego de automoción y movilidad".

Alfonso Rueda conduce un vehículo de SAIC Motor en su visita reciente a China.

El clúster pone de relieve "la cultura de cooperación" entre fabricantes, proveedores, administraciones y centros tecnológicos como factor que ha supuesto la atracción de "nuevas inversiones" en Galicia. Por ello, apuesta por que SAIC no se limite a levantar una fábrica de producción sino que también genere actividad para las empresas locales implantadas en la zona.

Ecosistemas en convivencia

El mensaje de Ceaga es similar al difundido estos días por la patronal metalúrgica, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime): optimismo para el futuro industrial de la comarca, pero llamamiento a la convivencia y la integración.

"La llegada de nuevas industrias debe integrarse con los sectores ya consolidados, no competir con ellos, por lo que el reto no es elegir entre unos sectores u otros, sino lograr que todos convivan de manera ordenada, complementaria y sostenible, evitando tensiones sobre el uso del suelo industrial, las infraestructuras o el talento disponible", señala Asime en un comunicado.

Otras fuentes empresariales de A Coruña y Galicia han bendecido estos días el proyecto de SAIC. La Cámara de Comercio destaca sus efectos en la "retención de talento" y su "contribución a la revitalización económica de la comarca de Ferrolterra", así como al PIB industrial gallego.

"Consideramos fundamental que la inversión de SAIC genere oportunidades reales para la cadena de suministro gallega y que las empresas de nuestro ecosistema puedan participar en ámbitos como componentes, ingeniería, automatización, logística..." Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se posiciona en la corriente que defiende la oportunidad de que, con el proyecto chino en Ferrolterra, el "ecosistema empresarial local" participe en la "transferencia tecnológica" y el "empleo de calidad".

Venta de eléctricos en Galicia

Los concesionarios automovilísticos creen que el proyecto de SAIC, aunque suponga la presencia de un competidor en el sector, "trae beneficio" a la comunidad. "Todo lo que sea negocio para Galicia es positivo, y estamos hablando de un bien de consumo al que afectan las buenas y malas noticias a nivel económico", señala Pablo Conde, director comercial de Grupo Breogán.

Este profesional echa mano de los datos hasta mayo sobre venta de vehículos eléctricos en Galicia para poner en contexto la importancia de un proyecto como el de SAIC. "En particulares, ya que en empresas es otra historia, las cifras de mercado son sorprendentes: estamos por encima del doble de lo vendido el año pasado".

Conde apunta que de unas 750 unidades eléctricas vendidas hasta mayo de 2025 se ha pasado a unas 1.600, lo que permite hacer una previsión de en torno a 4.000 al acabar 2026. "El coche eléctrico ha dejado de ser algo residual para convertirse en una opción más de mercado. Su venta se está acelerando".

El director comercial de Breogán recalca no obstante que los vehículos híbridos son "la opción número 1" y representan el 30% del mercado de automoción, frente al 16% del coche de gasolina y el 15% eléctrico.

Conde matiza que esta corriente que hace más atractivos los vehículos híbridos o eléctricos no puede anticipar aún el escenario comercial del futuro: "Me cuesta ver esa lectura de que todo va a ser eléctrico dentro de unos años". Apoya esta impresión recordando que MG también fabrica vehículos de gasolina.