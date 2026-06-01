La Xunta declara como proyecto industrial estratégico la fábrica de SAIC en Ferrol y As Pontes

La multinacional china SAIC ha solicitado oficialmente colocar su primer proyecto industrial en Galicia. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha concretado que su Gobierno ha aprobado en la reunión semanal celebrada esta mañana declararlo como proyecto industrial estratégico.

La primera fase de instalación de la fábrica supondrá la creación de 2.300 puestos de trabajo, iniciando las obras en 2027. La fábrica estaría operativa antes de que termine el año 2028, con el objetivo de elaborar unos 120.000 vehículos al año.

Rueda agradeció la colaboración del Gobierno central, especialmente en la recta final de las negociaciones que, señala, se han llevado con discreción.

El interés del grupo automovilístico chino SAIC Motor para instalarse en el puerto exterior de Ferrol saltó a principios de mayo. Propietario de la marca de vehículos MG, la más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea, la empresa busca instalar su primera planta de ensamblaje en Europa.

"Nuestra obligación es presentar emplazamientos que consideramos más adecuados en Galicia, pero cada empresa elige los que cree que son más convenientes. Si fructifica, será decisión de la empresa ir a dónde considere mejor para sus intereses", aseguraba el pasado 11 de mayo el presidente de la Xunta.

La fábrica será previsiblemente de ensamblaje, aunque Rueda señaló este lunes que el proyecto sería "amplio" e iría más allá: "Abarcaría la producción de piezas, no solo la composición de automóviles".

Planta solar en Ferrol

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, por otro lado, ha concluido que la planta solar fotovoltaica del puerto exterior de Ferrol no generará efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se apliquen estrictamente las condiciones ambientales y el programa de vigilancia recogido en la resolución.

El informe de impacto ambiental de esta planta promovida por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao está disponible para su consulta, según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes 1 de junio y recoge Europa Press.

La instalación, que ocupará una superficie de 12,89 hectáreas dentro del recinto portuario, dispondrá de 36.000 módulos fotovoltaicos con estructura fija, repartidos en dos fases, que suman una potencia pico de 19,79 MW y 18 MW en inversores. La energía generada se destinará al autoconsumo de las infraestructuras portuarias, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mejorando la eficiencia energética.