MG confirma su futura fábrica de coches eléctricos en Galicia como "hito histórico"

La marca automovilística MG ha calificado como un "hito histórico" su futura planta de vehículos eléctricos en Galicia, un proyecto que se ubicará entre los municipios de Ferrol y As Pontes (A Coruña) y que se convertirá en la primera fábrica de la compañía en la Europa continental.

La Xunta ha declarado la iniciativa como proyecto industrial estratégico, un paso clave para acelerar su desarrollo. La instalación contará con una inversión inicial de 200 millones de euros en su primera fase, con inicio de obras previsto para 2027 y puesta en marcha antes de finalizar 2028. Las previsiones apuntan a una producción de 120.000 vehículos al año y la creación de alrededor de 2.300 puestos de trabajo.

El proyecto se enmarca en la estrategia de la compañía de reforzar su presencia en Europa con un modelo de producción local, integrando en el mismo complejo actividades de investigación, fabricación avanzada, logística y desarrollo de componentes, con el objetivo de impulsar un ecosistema industrial completo vinculado al vehículo eléctrico.

Apuesta por la electrificación

La empresa subraya además su apuesta por la electrificación en un contexto marcado por los objetivos de cero emisiones de la Unión Europea en 2035, y destaca que la nueva planta permitirá acelerar la introducción de tecnologías de movilidad sostenible en el mercado europeo.

En paralelo a este anuncio, MG continúa ampliando su gama de modelos electrificados, con nuevas incorporaciones híbridas y eléctricas, y refuerza su presencia en Europa, donde ya ha superado el millón de vehículos entregados desde su regreso al continente.

El grupo matriz de la compañía, SAIC Motor, también ha alcanzado recientemente los 100 millones de vehículos entregados a nivel mundial, un hito que refuerza su dimensión global en plena expansión internacional.