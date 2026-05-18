La DGT cambia las normas: avisa de modificaciones en el examen teórico del coche en 2026

El examen teórico es el primer paso fundamental (y obligatorio) para obtener el carnet de conducir. Esta prueba, clave para iniciar la fase práctica, permite demostrar conocimientos sobre la seguridad vial y señales.

A la hora de obtener el permiso de conducir, lo habitual es estudiar el manual y realizar test sin parar. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente, ya que la DGT quiere implantar un nuevo modelo para evitar que los aspirantes se limiten únicamente a memorizar respuestas.

Tráfico anuncia novedades en el examen teórico de conducir

Para la obtención del permiso de conducir es necesario superar primero un examen teórico específico. Hasta ahora, este consistía en 30 preguntas tipo test con opciones A, B y C, y un máximo de 3 errores permitidos, pero la DGT introduce novedades.

De hecho, este nuevo modelo de evaluación ya ha comenzado a materializarse y da lugar a un examen intermedio entre el test tradicional y la interpretación de situaciones de tráfico que, según el Real Automóvil Club de España (RACE), "exige algo más que elegir una opción correcta".

En este sentido, el objetivo de Tráfico no es evaluar únicamente la capacidad de identificar la respuesta correcta, sino de comprender la situación y saber por qué. La principal novedad es la incorporación de vídeos con imágenes reales o simuladas de tráfico.

En estos vídeos, señala RACE, "pueden aparecer casos como una incorporación a una vía rápida, un cruce con visibilidad limitada, un vehículo que reduce la velocidad de forma inesperada o un peatón que se aproxima a un paso de cebra sin haber iniciado aún el cruce".

Por otro lado, con la incorporación de nuevas señales, la DGT ya ha actualizado sus exámenes, incluyendo preguntas sobre estos nuevos carteles indicativos. Además, estas cuestiones dejarán de premiar la memorización y pasarán a exigir comprensión.

¿Conducir coches desde los 17 años?

En Galicia, como en el resto de España, la edad mínima para conducir es de 18 años. Sin embargo, tras el cambio en la normativa europea, podrá hacerlo a los 17 años. Eso sí, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos.

Esta última norma establece que los jóvenes menores podrán optar a sacarse el permiso de conducción de clase B, aunque "jamás irán solos al volante" hasta que cumplan los 18 años. En este sentido, el asiento del copiloto deberá ir ocupado por un acompañante.

Este ocupante será capaz de dar directrices y deberá tener una edad mínima de 24 años o ser titular de un permiso de conducción de la categoría correspondiente a la del menor de 17 expedido en la UE y obtenido más de 5 años antes de convertirse en su acompañante.

Además, "la persona destinada a tutelar al menor deberá respetar las normas relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas".