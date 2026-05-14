Rey Varela descarta confirmar la llegada de SAIC: "Ferrol es una ciudad atractiva para la inversión"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha descartado confirmar este jueves el desembarco de la multinacional china SAIC en el municipio. El regidor, sin embargo, ha reivindicado el atractivo de la urbe para la inversión y la creación de empleo, en referencia a la llegada de posibles proyectos.

A principios de mes saltaba la noticia de que SAIC Motor, propietario de la marca de vehículos MG, había puesto el ojo en el puerto exterior de Ferrol para instalar su primera fábrica de ensamblaje de Europa. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, concretó el lunes que el proyecto es "amplio" e iría más allá: "Abarcaría la producción de piezas, no solo la composición de automóviles".

Este jueves, a preguntas de los medios durante una visita de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rey Varela aseguró que no hablará "de proyectos concretos". El regidor, no obstante, sí destacó la creciente capacidad del municipio para atraer inversiones públicas y privadas.

El alcalde destacó que la ciudad "está creciendo" y "está atrayendo inversión", señalando que Ferrol lidera "a siete grandes ciudades de Galicia" gracias al "esfuerzo conjunto" de administraciones, como la Xunta.

Rey Varela (PPdeG) puso en valor herramientas municipales como la declaración de interés estratégico o la concesión de licencias en un plazo de tres meses, que, a su juicio, demuestran que "Ferrol es una ciudad atractiva para la inversión y para ser acción de empleo".

Respecto a los posibles planes de SAIC para el puerto exterior, el regidor no ha querido avanzar ni aventurar ningún anuncio. "Cualquier inversión que haya en esta ciudad, cualquier actuación que sea empleo, es una prioridad", aseguró al respecto.

Galicia como lugar "propicio"

El medio especializado La Tribuna de Automoción avanzó el interés de la compañía china citando conversaciones avanzadas entre SAIC y la Xunta de Galicia para abordar la disponibilidad de los terrenos portuarios.

El mismo medio alude a fuentes fiables del sector para señalar que la producción de SAIC en Galicia no se realizaría en un centro de grandes dimensiones, ya que la previsión inicial apunta a fabricar 120.000 unidades al año.

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos. Ante el crecimiento de las ventas, los directivos de SAIC han ido subrayando en los últimos meses la necesidad de producir localmente para consolidar su expansión.

Tras descartar Hungría, España se perfila como el destino favorito, y dentro del país, Galicia, donde ha explorado distintas opciones geográficas, lidera las opciones. Este interés se dio a conocer semanas después de la visita de Alfonso Rueda y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, a China.

"Tenemos en Galicia la fábrica más productiva de España y un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones. Por tanto, venimos a ofrecer Galicia como un lugar propicio", aseguró en ese momento el presidente de la Xunta.