Así funciona el 018 de la DGT: el nuevo número gratuito de atención a las víctimas de accidentes de tráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó el pasado jueves 23 de abril el nuevo número con el que se ofrece un servicio gratuito y confidencial que ofrece orientación y recursos a víctimas de tráfico y a sus familiares: el número 018.

Se trata de un servicio multicanal de atención a víctimas de siniestros viales que opera los 365 días del año de 08:00 a 21:00 horas. No es el teléfono al que debes llamar en el momento del accidente, sino en el que recibirás acompañamiento y ayuda para resolver tus dudas después de haber sufrido la emergencia.

Cómo funciona el número 018 de la DGT

Del 1 de enero al 29 de abril, en Galicia se han producido 19 siniestros mortales que dejaron 22 fallecidos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para ayudar en estos casos, se ha puesto en marcha el nuevo servicio telefónico 018, una línea de atención gratuita y confidencial destinada a ofrecer apoyo a las víctimas de siniestros de tráfico, así como a sus familiares y personas cercanas. Es un servicio de cobertura estatal, accesible desde cualquier punto de España.

Este recurso es un servicio post emergencia, es decir, proporciona acompañamiento especializado en los momentos posteriores a un accidente, cuando las dudas, el impacto emocional y la necesidad de orientación suelen ser más intensos y mucho más agobiantes.

El servicio está atendido por un equipo interdisciplinar formado por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía, especializados en siniestralidad vial.

Su labor consiste en ofrecer una atención personalizada que no se limita a resolver consultas puntuales, sino que busca guiar a las personas afectadas en todo el proceso de recuperación y gestión de las consecuencias del siniestro.

Entre sus funciones principales se encuentra la orientación sobre trámites administrativos, información sobre derechos de las víctimas y derivación a recursos especializados, como asociaciones de apoyo o servicios sanitarios y sociales.

Puedes contactar los 365 días del año, en horario de 08:00 a 21:00 horas a través de los siguientes canales:

Teléfono: llamando de forma gratuita al 018

WhatsApp: enviando un mensaje a través del número +34 645 713 823

Formulario: rellenando todos los campos de tu solicitud

Correo electrónico: escribiendo un email detallando tu caso victimastrafico@dgt.es

Una de sus características más destacadas es la posibilidad de realizar un seguimiento en casos graves. Si la persona afectada lo autoriza, el equipo puede acompañar su evolución durante un período de hasta un año, revisando su situación y ajustando los recursos ofrecidos en función de sus necesidades.

"Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima", señaló Grande-Marlaska, Ministro del Interior.