Va a entrar en vigor: la ayuda de hasta 1.200 euros para sacarte el carné de conducir en estos casos

Sacar el carné de conducir puede suponer una gran carga económica, ya que implica afrontar gastos como el examen teórico, el psicotécnico, las clases prácticas y la prueba de conducción. Mientras que algunos lo obtienen para disponer de vehículo propio, otros lo hacen con la intención de acceder al mercado laboral.

Conscientes de ello, la Xunta de Galicia ha lanzado una nueva convocatoria dotada con 1.000.000 de euros. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral de nuevos profesionales del transporte, cubriendo los gastos de obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y de los permisos de conducción de las clases C y D.

Hasta 1.200 euros para sacar el carné de conducir C y D

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para facilitar el acceso al mercado laboral en el sector del transporte.

Esta iniciativa está dirigida a personas que quieren obtener el certificado de aptitud profesional (CAP) y los permisos de conducción necesarios para trabajar como conductores de camiones o autobuses, una profesión con alta demanda en la actualidad.

El programa incluye dos líneas de subvención. Por un lado, se financian los cursos necesarios para conseguir el CAP, tanto en su modalidad inicial como en ampliación o promoción, con el fin de ejercer la actividad de conductor profesional de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros.

Por otro, se cubren los costes para obtener distintos permisos de conducción profesionales, como los de las clases C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 y D1+E. Estas acreditaciones son imprescindibles para conducir vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros.

En cuanto a las cuantías, cada persona podrá recibir hasta 1.200 euros para cubrir los gastos del permiso de conducción o del CAP.

En el caso de cursos de ampliación o promoción, la ayuda máxima será de 300 euros. Si una misma persona accede a ambas líneas, el total no podrá superar los 3.900 euros ni, en ningún caso, el importe realmente pagado.

El plazo subvencionable abarca desde el 31 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, período en el que los solicitantes deberán completar la formación y obtener los permisos correspondientes. Además, los pagos deberán realizarse dentro de esas fechas y nunca en efectivo.

Para beneficiarse de estas ayudas, será obligatorio realizar previamente el curso del CAP. Aunque no es necesario aprobarlo para cobrar la subvención, sí se exige presentarse al menos a cuatro convocatorias en el plazo de un año, salvo que se supere antes. De no hacerlo, se deberá devolver el 20% de la ayuda.

Por otro lado, para obtener la ayuda destinada a los permisos de conducción citados anteriormente, se debe obtener el carné en el período subvencionable.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Xunta, desde una semana después de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) hasta el 30 de septiembre.