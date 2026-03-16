El sencillo truco de Google Maps para localizar el coche si no recuerdas dónde aparcaste: así funciona

La llegada de la primavera es la excusa perfecta para invertir el tiempo libre en escapadas a pueblos repletos de encanto, ciudades llenas de vida o parajes naturales para conectar con la naturaleza y olvidarse un poco de todo.

Todo es perfecto hasta que llega el momento de volver a casa y no recuerdas dónde aparcaste el coche. ¿Era esta calle o la siguiente? ¿No había aparcado en cuesta? ¿Por qué no me habré enviado la ubicación al WhatsApp?

Cómo localizar el coche con Google Maps

Mapa de A Coruña Shutterstock

Hasta no hace mucho, la mejor opción era recordar el nombre de la calle para evitar pasar un buen rato buscando el coche. Pero en plena era digital existe un truco muy sencillo (y gratuito) que puede ahorrarte ese disgusto.

Google Maps es una de las herramientas de navegación GPS más utilizada en el mundo. Además de ofrecer indicaciones en tiempo real para conducir y visualizar el tráfico en directo, resulta de gran utilidad para localizar dónde está estacionado el coche.

"Puedes marcar manualmente la ubicación del coche en el momento de estacionarlo", explica el Real Automóvil Club de España (RACE). Para ello, "solo tienes que tocar el punto azul que indica tu posición en el mapa y seleccionar la opción para guardar el aparcamiento".

"La aplicación recordará ese punto y, cuando quieras volver al coche, te mostrará la ruta para llegar hasta él", agrega.

Por si no fuera poco, Google Maps permite a sus usuarios añadir notas, fotografías del entorno "o incluso un temporizador si estás en una zona límite de estacionamiento".

En caso de ser necesario, "una vez guardado, selecciona la etiqueta «Aparcamiento» y elige «Añadir tiempo» para configurar una alerta antes de que expire el tiempo de estacionamiento regulado", detalla RACE.

Además, permite compartir con otras personas la ubicación donde has aparcado. En el teléfono, abriremos la aplicación Google Maps, buscaremos en la barra de búsqueda el apartado "Ubicación del coche aparcado" y compartiremos a través de WhatsApp u cualquier otra aplicación de mensajería.

Los usuarios de Apple también pueden beneficiarse de las ventajas de esta herramienta. Si el iPhone está conectado al coche, "solo tienes que abrir la aplicación de Mapas para ver el marcador del coche aparcado y obtener indicaciones hasta él".

Aplicaciones y dispositivos Bluetooth

Más allá de las propias aplicaciones de mapas de Google y Apple, cada vez más vehículos permiten conocer la localización del coche mediante las aplicaciones oficiales del fabricante, entre ellas 'Mercedes me', 'Kia Connect', 'Cupra Connect' y 'Hyundai Bluelink'.

El Real Automóvil Club de España apunta, por otro lado, que existen dispositivos de localización, como Apple AirTag, Samsung SmartTag o Tile. Pueden resultar de gran utilidad, ya que "envían señales que pueden detectarse a través de redes de dispositivos cercanos".

En cualquier caso, no deja de ser una tecnología y, en zona de poca cobertura, puede ofrecer una señal errónea o incluso no localizar el vehículo. Por eso, la mejor opción seguirá siendo recordar el nombre de la calle o fijarse en algún punto de referencia cercano.