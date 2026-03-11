El precio del diésel y el de la gasolina continúa estabilizándose en A Coruña

El precio del diésel y la gasolina continúa estabilizándose en A Coruña después de que las cotizaciones internacionales del petróleo comenzasen a moderarse a última hora del lunes de esta segunda semana de marzo.

Tal y como recoge Europa Press, este miércoles a las 08:05 horas el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,1% y se situaba ligeramente por encima de los 87 dólares, todavía lejos de los 118 dólares que llegó a alcanzar el pasado lunes. Ayer, martes bajó cerca de un 16% en 24 horas. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 0,5%, hasta rozar los 84 dólares.

Precisamente, este martes Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de EESS de Coruña y Vicepresidente de FEGAES, explicaba a Quincemil que en las estaciones de servicio el cambio en el precio del barril no se traslada de manera inmediata. En concreto, en las gasolineras el precio depende del precio de la cotización del gasoil y de la gasolina y también del dólar. "El precio se está moderando, pero nada más", apuntaba sobre las variaciones, señalando que "ya se está amortizando la subida".

Los últimos datos recogidos en el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, algunos ya actualizados a fecha de hoy y otros del martes, muestran cómo tanto el precio del diésel como el de la gasolina comienza a estabilizarse en las estaciones de servicio de A Coruña. Estos son los datos de algunas de las gasolineras más baratas de la ciudad.

Gasolinera Precio diésel hace una semana (03/03/2026) Precio diésel lunes (09/03/2026) Precio diésel martes (10/03/2026) Último precio diésel Petroprix Pocomaco (avenida Sexta Ensanche, 1) 1,339 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (10/03) 1,699 euros el litro (10/03) Petroprix (calle Severo Ochoa, 27) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (10/03) 1,699 euros el litro (10/03) Plenergy (calle Severo Ochoa, 0) 1,359 euros el litro 1,699 euros el litro 1,699 euros el litro (09/03) 1,699 euros el litro (09/03) Miramar Oil (calle Isaac Peral, 6) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03) 1,799 euros el litro (09/03) Carbugal Coliseum (calle Francisco Pérez Carballo, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Sin datos 1,799 euros el litro (09/03) Carbugal Los Rosales (avenida Gran Canaria, s/n) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro Sin datos 1,799 euros el litro (09/03) Galp (avenida de Arteixo, parcela 83-B) 1,369 euros el litro 1,649 euros el litro Sin datos Sin dato Carbugal A Grela (avenida Enrique Salgado Torres, 9) 1,369 euros el litro 1,729 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03) 1,799 euros el litro (09/03) Petrocash Bens (avenida Finisterre, 265) 1,369 euros el litro 1,699 euros el litro 1,799 euros el litro (09/03) 1,799 euros el litro (09/03)

En el caso concreto de la gasolina, se registraron unos ligeros aumentos en algunas estaciones de servicio.