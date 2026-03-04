Las estaciones de servicio de A Coruña llaman a la calma: "No va a haber desabastecimiento"

Desde que el pasado sábado, 28 de febrero, estalló el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, la incertidumbre en el mercado de los combustibles ha provocado una subida notable del precio del petróleo que ya se refleja en las estaciones de servicio de toda España. En A Coruña, el miedo a que el precio siga subiendo ha dejado colas de conductores en las gasolineras de la ciudad.

Sin embargo, Julio César López, presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de A Coruña y vicepresidente de la Federación Gallega, llama a la calma: "Tenemos que tener cuidado porque no va a tener ningún beneficio ni para los clientes ni para nosotros". Según explica dentro de unos días el mercado con toda probabilidad se volverá a estabilizar: "Generar alarma por esto no tiene sentido. En unos días, cuando se estabilice el precio, habrás perdido dinero".

El profesional recuerda que durante otros conflictos, como las guerras de Irak y de Ucrania, nunca llegó a haber desabastecimiento: "En España hay reservas suficientes, no vamos a quedarnos sin combustible". La situación, asegura, es similar a otras ya vividas anteriormente, con subidas puntuales que se han superado sin problema. "Ahora todo dependerá de como evolucione esta guerra, si es corta o larga y de la respuesta que den otros países productores de petróleo".

En esta línea, López insiste en que las compras no sean impulsivas y que sean "pensadas, meditadas y necesarias". A lo que añade: "No es el momento de hacer un acopio".

Por último, advierte que la demanda excesiva les afecta a las estaciones de forma negativa: "Si haces el resumen del mes, la gente acaba comprando menos. Lo hace ahora de forma compulsiva y después deja de hacerlo. Esto hace que vendamos menos y tengamos más costes financieros".