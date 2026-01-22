El Centro Porsche A Coruña recibe el reconocimiento a mejor concesionario de la península José Ramón Ferreiro

El Centro Porsche A Coruña ha sido elegido como el mejor de la compañía en toda la península Ibérica este 2025. Así se ha conocido este miércoles, cuando las instalaciones ubicadas en Perillo, en el municipio de Oleiros, recibieron este reconocimiento.

José Ramón Ferreiro, director general del Grupo Breogán —en el que se enmarca este centro de Porsche— puso el foco en los clientes como el valor más importante para el concesionario.

"Este premio tiene un nombre: vosotros, nuestros clientes. Cada visita, cada historia, cada confianza depositada en nosotros nos inspira a superarnos cada día", aseguró.

Ferreiro también remarcó al conocer el premio que este es "un orgullo enorme, pero, sobre todo, es un impulso para seguir haciendo las cosas como deben hacerse: con pasión, profesionalidad y respeto por la marca y por vosotros".

La rama Porsche Ibérica aglutina más de una veintena de concesionarios en todo el territorio nacional.