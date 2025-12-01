La DGT alerta de una nueva estafa en la que es muy fácil caer: "Si te llega este correo, ignóralo"

El mundo del motor no es ajeno a las estafas. De hecho, cada cierto tiempo, redes de ciberdelincuentes ponen en marcha campañas de fraude a través de SMS o correos electrónicos.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado recientemente, a través de sus redes sociales, de un nuevo intento de estafa conocido como phishing (pesca, en inglés).

Nuevo intento de estafa por correo electrónico

Comprobar si es un mensaje real o una estafa es cada vez más complicado, ya que los ciberdelincuentes imitan a la perfección el lenguaje de los organismos que intentan suplantar.

Los estafadores no descansan y, en los últimos días, es muy probable que hayas recibido algún mensaje que te insta a pagar una supuesta multa de tráfico pendiente.

Así lo ha advertido el departamento que dirige Pere Navarro en una publicación en X (antes Twitter): "Nuevo intento de phishing por correo electrónico suplantando a la DGT. Si te llega este correo ignóralo, es un fraude".

‼️🎣 Atención: Nuevo intento de #phishing por correo electrónico suplantando a la #DGT.

🤔 Recuerda que no enviamos NUNCA notificaciones ni por #SMS ni por #email.

❌ Si te llega este correo 👇 ignóralo, es un #fraude. pic.twitter.com/tYlIykJM2V — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 26, 2025

El contenido del correo en cuestión informa de una supuesta multa por aparcar indebidamente en una zona restringida. En él se indica además que el importe asciende a 35,99 euros y que, para evitar un recargo del 50% y posibles acciones judiciales, se solicita realizar el pago con tarjeta de crédito.

Para colmo, los ciberdelincuentes presionan a las víctimas instándolas a efectuar el pago en un plazo inferior a 24 horas. En la parte final del mensaje se incluye un enlace que dirige a una presunta pasarela de pago de multas.

Pues bien, la DGT nunca comunica multas por e-mail, sino que siempre lo hace a través de cartas certificadas.

"Cuando esta notificación falla, lo hace a través de boletines oficiales, tablón de anuncios municipal o el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) o en el Tablón Edictal Único (TEU)", informa Tráfico.

Pero añade que esto tiene una única excepción: si estamos inscritos en la Dirección Electrónica Vial (DEV), sí podríamos recibir notificaciones por SMS o a través del correo electrónico.

Para salir de dudas sobre si se trata de una posible estafa o de una multa debidamente notificada, basta con acceder al TESTRA e introducir el número de DNI para comprobar si existe alguna sanción.

¿Cómo evitar el fraude? 7 consejos

No siempre es fácil diferenciar un mensaje fraudulento de uno real. No obstante, existen una serie de pistas que nos pueden ayudar a evitar caer en este tipo de engaño. A continuación, te detallamos 7 consejos de la DGT ante un correo sospechoso: