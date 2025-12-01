Una persona sostiene el volante de un vehículo

La DGT alerta de una nueva estafa en la que es muy fácil caer: "Si te llega este correo, ignóralo"

Los ciberdelincuentes no descansan nunca, y comprobar si un mensaje es real o no es cada vez más complicado

El mundo del motor no es ajeno a las estafas. De hecho, cada cierto tiempo, redes de ciberdelincuentes ponen en marcha campañas de fraude a través de SMS o correos electrónicos.

En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado recientemente, a través de sus redes sociales, de un nuevo intento de estafa conocido como phishing (pesca, en inglés).

Nuevo intento de estafa por correo electrónico

Comprobar si es un mensaje real o una estafa es cada vez más complicado, ya que los ciberdelincuentes imitan a la perfección el lenguaje de los organismos que intentan suplantar.

Los estafadores no descansan y, en los últimos días, es muy probable que hayas recibido algún mensaje que te insta a pagar una supuesta multa de tráfico pendiente.

Así lo ha advertido el departamento que dirige Pere Navarro en una publicación en X (antes Twitter): "Nuevo intento de phishing por correo electrónico suplantando a la DGT. Si te llega este correo ignóralo, es un fraude".

El contenido del correo en cuestión informa de una supuesta multa por aparcar indebidamente en una zona restringida. En él se indica además que el importe asciende a 35,99 euros y que, para evitar un recargo del 50% y posibles acciones judiciales, se solicita realizar el pago con tarjeta de crédito.

Para colmo, los ciberdelincuentes presionan a las víctimas instándolas a efectuar el pago en un plazo inferior a 24 horas. En la parte final del mensaje se incluye un enlace que dirige a una presunta pasarela de pago de multas.

Pues bien, la DGT nunca comunica multas por e-mail, sino que siempre lo hace a través de cartas certificadas.

"Cuando esta notificación falla, lo hace a través de boletines oficiales, tablón de anuncios municipal o el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) o en el Tablón Edictal Único (TEU)", informa Tráfico.

Pero añade que esto tiene una única excepción: si estamos inscritos en la Dirección Electrónica Vial (DEV), sí podríamos recibir notificaciones por SMS o a través del correo electrónico.

Para salir de dudas sobre si se trata de una posible estafa o de una multa debidamente notificada, basta con acceder al TESTRA e introducir el número de DNI para comprobar si existe alguna sanción.

¿Cómo evitar el fraude? 7 consejos

No siempre es fácil diferenciar un mensaje fraudulento de uno real. No obstante, existen una serie de pistas que nos pueden ayudar a evitar caer en este tipo de engaño. A continuación, te detallamos 7 consejos de la DGT ante un correo sospechoso:

  1. No abrir correos de usuarios desconocidos y eliminarlos directamente
  2. No contestar en ningún caso a estos correos
  3. Revisar los enlaces antes de hacer clic
  4. Desconfiar de los enlaces acortados
  5. Desconfiar de los ficheros adjuntos, aunque sean de contactos conocidos
  6. Tener siempre actualizados sistema operativo y antivirus
  7. Tener contraseñas robustas que no tengan permisos de administrador