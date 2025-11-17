La odisea de arreglar el coche en A Coruña: el aumento de la vida útil del parque satura a los talleres

Un cliente acude a interesarse por la reparación de su vehículo a un taller. Cedida.

La pregunta de cuánto tarda en arreglarse un coche es, junto a la del presupuesto, de las más recurrentes a la hora de acercarse a cualquier taller.

Desde hace unos años, los plazos han ido incrementándose, debido a varios factores que vienen sobre todo de la mano de la ampliación de la vida útil del parque automovilístico por cuestiones económicas.

Lo que antes se cambiaba cada cierto tiempo, ahora las estrecheces económicas obligan a reparar, al igual que las tiendas de segunda mano tanto online como físicas han ganado protagonismo a la hora de hacer pequeñas compras domésticas con electrodomésticos o ropa, cuando antes directamente eran desechados al punto limpio casi de forma automática.

No obstante, esta ampliación de los plazos ocasiona perjuicios a los usuarios, que se ven privados de utilizar un medio casi imprescindible en el día a día para su trabajo en muchos casos, o para asuntos domésticos en otros.

Un coche, con el paso de los años, se convierte, en las unidades familiares acostumbradas a disponer de él, en un elemento más de su rutina. El transporte público no siempre es todo lo eficiente que debería, y a pesar de la popularización de otros sistemas como BiciCoruña, que sigue creciendo exponencialmente en usuarios, o los patinetes eléctricos, que encaran una nueva regulación, la libertad que genera el uso de tu utilitario sigue siendo valorada por una parte importante de la sociedad.

La principal causa, que ahora se repara más

Si antes un coche, por ejemplo, daba problemas a partir de los 170.000 kilómetros, ahora ese vehículo se repara. Por ello, al incrementarse el número de reparaciones, aumenta el volumen de trabajo de los talleres, de diferentes tamaños y muchos de ellos concentrados en empresas familiares donde, por mucho que quieran, no pueden atender más citas.

El responsable de Talleres Monterrey, Marcos Penelas, coincide en este diagnóstico en conversación con Quincemil: "La saturación en los talleres es básicamente porque el parque automotriz de España cada día es más antiguo, normal por otra parte teniendo en cuenta las restricciones de movilidad para ciertos vehículos y el precio desorbitado de los vehículos nuevos".

Precisamente, esas restricciones que en ciudades como A Coruña aún no imperan, sí que han levantado fuertes polémicas en otras como Madrid, donde según la etiqueta medioambiental de su vehículo, que tiene un coste para el usuario adquirirla y una multa si no lo hace, y eso obliga a que no todo el mundo pueda asumir el paso por concesionario.

Penelas constata también un hecho diferente a la dinámica anterior: lo que antes parecía caro, ahora se asume antes que comprar un coche.

"Esta antigüedad en los vehículos hace que se repare mucho más que antes e incluso reparaciones costosas se plantean como opción ante la posibilidad de un desembolso mayor por tener que cambiar el coche", dijo.

Este mismo diagnóstico lo sostiene Paco Carrera desde Automóviles Carrera. Pero marca una frontera entre arreglar o no un vehículo, 10 años, además de las dudas de pasarse a la tecnología eléctrica.

"Al vender menos coches nuevos y ante la incertidumbre del comprador de qué coche comprar, si de combustión o eléctrico, la gente se decanta por arreglar el que tiene si no es muy antiguo y seguir esperando a que se despeje el mercado. Los coches muy antiguos ya no se reparan pero los coches con diez o menos años sí y siguen funcionando", afirma asertivamente.

Justamente ese cambio de tendencia del sector de la automoción, donde cada vez es más popular ver estaciones de carga para vehículos eléctricos que ya no nos parecen de ciencia ficción, también influye en el cliente medio, con imposibilidad de asumir los costes tanto de comprar un vehículo eléctrico como de la instalación del punto de recarga, pero con la necesidad de poder seguir circulando.

La mano de obra

Otro de los factores está en el cambio de tendencia a la hora de los empleos. Mecánico de taller, a pesar de ser una profesión con bastante salida profesional, no es de las primeras que se escuchan si se pasa por un centro educativo y se les plantea estas cuestiones a los alumnos y alumnas.

"Hay saturación porque cada vez hay menos operarios para trabajar, no está habiendo cambio generacional y muchos talleres cierran por jubilación", recuerda Marcos Penelas desde Talleres Monterrey, con resignación, recordando sus inicios y cómo era diferente el panorama.

Las piezas

El poder conseguir la mercancía necesaria también retrasa las citas. La complejidad de los nuevos sistemas a veces hace que sea más complicado poder surtirse de algo imprescindible para arreglar una avería: la pieza de sustitución.

A pesar de que la pandemia afectó mucho a las cadenas de fabricación y distribución, este factor se ha ido ajustando, según han explicado fuentes del sector a Quincemil.

Los talleres buscan soluciones hasta debajo de las piedras

Los talleres no son ajenos a esta problemática. Saben que cuando un cliente, sea de los fieles o de los nuevos, les confía su coche les está depositando algo imprescindible para su día a día.

"Vas dando citas a lo largo del calendario, intentando cuadrar las fechas con los clientes. Atiendes las urgencias y las vas metiendo entre otras citas para ir solucionando. Mi opinión personal es que, si ahora nos quejamos con la tardanza, dentro de no muchos años las citas serán cada vez más espaciadas debido a la saturación de arreglos y la falta de personal", concluye Marcos Penelas, mientras sigue avanzando en una reparación. Su cliente necesita el vehículo y él tiene una agenda que cumplir.

Carrera apuesta por una línea similar y adaptar a las necesidades de urgencias del cliente, sabiendo distinguir entre lo urgente y lo prioritario.

"En el taller lo que hacemos es flexibilizar el horario para dar una atención más completa y dar solución a todas las necesidades que el cliente necesita", responde.

El futuro, en manos de los avances

El avance de las zonas de bajas emisiones, la popularización o no de los sistemas eléctricos, la bajada de los precios de estos y el aumento de la mano de obra parecen las cuatro claves a día de hoy para poder predecir cuál será el avance de este sector.

De momento, la Inteligencia Artificial no puede cambiar una correa de distribución, parchear una rueda, hacer un cambio de aceite o acometer otras reparaciones. Lo tienen que hacer las manos de nuestro mecánico de confianza. Ese al que recurrimos cuando el coche hace ese ruido que nos pone en alerta.