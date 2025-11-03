Dos meses para que la DGT haga obligatoria la baliza V16 en Galicia: modelos homologados y dónde comprarlos

La baliza V16 será obligatoria para todos los vehículos que circulen por carreteras gallegas y españolas a partir del 1 de enero de 2026, tal y como establece la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A falta de dos meses para que Tráfico haga obligatoria la baliza V16, todavía existe desconocimiento generalizado sobre esta nueva regulación. De hecho, el 61% de los conductores gallegos desconoce los detalles de la nueva normativa, según un estudio de Osram.

Baliza V16: modelos homologados y dónde comprarlos

El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidente que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

En otras palabras, se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

Además de emitir una señal luminosa de advertencia, el V16 se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Por eso, la DGT pide a los usuarios que compren modelos homologados.

La lista completa de modelos y marcas está disponible en la página web de la DGT, a través del siguiente enlace. Allí, los conductores gallegos pueden consultar otros datos adicionales, como la fecha de certificación y el número de certificado.

Dispositivos de preseñalización V16. DGT

A medida que avanza la cuenta atrás hacia el final de año, apenas un 5% de los conductores afirma contar ya con una V16 conectada. Como resultado, existe una gran masa de automovilistas que se enfrentan a sanciones por no utilizar los métodos reglamentarios de señalización lumínica en carretera.

En este sentido, más del 35% no es consciente de las sanciones que pueden percibir por no llevar una luz de emergencia V16 conectada y certificada después del 1 de enero, las cuales pueden alcanzar los 200 euros.

Dónde llevar y cómo colocar el V16

El dispositivo V16 debe guardarse en la guantera, accesible y cargado. Este incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

En caso de avería del vehículo, la baliza debe colocarse en la parte más alta del coche inmovilizado y, en todo caso, garantizar su máxima visibilidad.

"Si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor", aclara Tráfico.

El haz luminoso hará visible al vehículo a 1 kilómetro de distancia. Además, al estar dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirán la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores a bordo.

No todos los V16 que se anuncian como conectados lo están realmente: únicamente las marcas y modelos publicados en el apartado 'Marcas y modelos certificados' son los que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados.