¿Se puede adelantar a un autobús en parada y con línea continua? La DGT responde a los conductores gallegos

Para muchas personas, el coche es un medio de transporte esencial que ofrece independencia, ahorra tiempo y facilita el acceso a oportunidades, especialmente en zonas rurales o suburbanas donde el transporte público es limitado.

Tener un coche implica responsabilidades significativas, como cumplir con el mantenimiento y respetar las normas de tráfico. Sin embargo, por mucha experiencia que tengamos, a veces resulta inevitable no saber cómo actuar correctamente según la ley.

¿Se puede adelantar a un autobús en parada y con línea continua?

Autobús urbano de A Coruña

La vuelta a la rutina en septiembre suele traer consigo un aumento de los atascos debido a la reincorporación de los trabajadores y estudiantes a sus actividades, lo que en ocasiones dificulta la convivencia con los autobuses.

Seguro que como conductor has tenido que esperar a que los pasajeros de un autobús suban y bajen durante una parada. Es probable que hayas tenido la intención de sobrepasarlo, pero ¿es legal adelantar a un autobús en línea continua en este tipo de situaciones?

El Reglamento General de Circulación (RGC) establece una norma clara y sin ambigüedades sobre este asunto. En concreto, en el artículo 88 del capítulo VII se menciona qué hacer con los vehículos inmovilizados:

"Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, salvo que la inmovilización venga impuesta por las necesidades del tráfico, podrá ser rebasado", indica la norma.

Y añade: "Después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro, se puede adelantar también a conductores de bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, cuando por la velocidad a que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general".

Pero, ¿la parada de autobús se considera como una necesidad del tráfico? "La parada de un autobús detenido que nos obligue para adelantarle atravesando la línea continua que divide los distintos sentidos de circulación, no será considerada como necesidad de tráfico", señala la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por tanto, el autobús podrá ser rebasado, siempre y cuando las circunstancias del tráfico sean las idóneas.

Aunque el Reglamento General de Circulación (RGC) prohíbe adelantar una línea continua, el Real Automóvil Club de España (RACE) explica que existen cinco situaciones excepcionales en las que se puede rebasar:

Adelantamiento a ciclistas

Adelantamiento a ciclomotores

Adelantamiento a peatones, animales y vehículos de tracción animal

Adelantar a un vehículo inmovilizado en la carretera

Para superar obstáculos y otros elementos presentes en la vía

"Es importante que tengas en cuenta que estos adelantamientos sobrepasando la línea continua sólo los puedes hacer cuando sea seguro hacerlos y no vengan vehículos en el sentido contrario", matiza.