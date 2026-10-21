Santiago recibió 129 consultas sobre vivienda en tres meses: preocupación por el precio y las prórrogas

El Concello de Santiago puso en marcha el pasado 15 de junio el Servizo Municipal de Información e Asesoramento dirigido a personas arrendadoras y arrendatarias. La oficina recibió desde entonces y hasta el 15 de septiembre un total de 129 consultas, lo que implica más de una diaria, aunque las dudas van en aumento y en el último mes se han atendido 67.

Así lo han dado a conocer este miércoles el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, y Ana Pardo y Cristina Serantes, de la entidad encargada de prestar el servicio, Provivenda. Los tres han recordado que el objetivo de esta medida, enmarcada en el plan de medidas correctoras de la zona de mercado residencial tensionada, es mejorar la información disponible en materia de vivienda resolviendo dudas y posibles incidencias.

El servicio recibió en tres meses (entre el 15 de junio y el 15 de septiembre) 192 consultas, de las cuales 106 fueron de inquilinos y 96 de propietarios: la mayor parte de ellas de forma telefónica o por correo electrónico. Las consultas han aumentado en el último mes a 67: 32 telefónicas, 20 por correo y 15 presenciales.

"Hai moita desinformación con toda a nova lexislación e os cambios que estamos tendo. Os cidadáns queren unha información clara e sinxela. Temos consultas de inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Os propietarios queren informarse para facer os contratos de forma correcta", explicaron las representantes de Provivenda.

Las consultas más habituales entre los arrendadores, por tanto, fueron las referidas a cuánto pueden cobrar por un apartamento en Santiago tras su declaración como zona de mercado residencial tensionado o cómo hacer los contratos sin incurrir en ninguna ilegalidad.

Los inquilinos, por su parte, mostraron sus dudas sobre las posibles prórrogas de los contratos, que piden revisar, y requirieron información para saber si había alguna cláusula abusiva. Las inmobiliarias, por último, buscan contrastar la información para poder trasladársela de forma correcta a sus clientes.

El servicio continúa abierto. Los martes atiende de 09:00 a 14:00 horas por teléfono en el 671941127, mientras que los viernes en el mismo horario está abierta la oficina en el número 8 de Casas Reais. El correo electrónico aluga@santiagodecompostela.gal está operativo tanto para trasladar consultas como para solicitar cita previa.

Las representantes de Provivenda, por último, destacaron la importancia de la colaboración entre las administraciones y el tercer sector, que "leva moito tempo traballando no ámbito da vivenda". Así, han reivindicado el trabajo diario que se realiza a través de esta herramienta, que ya ha resuelto numerosas dudas.

Lestegás recordó otras medidas en marcha en Santiago vinculadas con el tercer sector, como la inclusión en la Ordenanza Municipal Reguladora do Imposto de Construcción e Instalacións en Obras (ICIO) que entró en vigor en diciembre de 2025 de una bonificación de hasta el 95% del impuesto de edificaciones promovidas por cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro en algunos ámbitos de la ciudad.

Ayuda del Gobierno

El concejal de Urbanismo, por su parte, señaló a preguntas de los medios que los presupuestos de la Xunta en materia de Vivienda no son suficientes y pidió de nuevo que sean los ayuntamientos los que gestionen la partida aprobada ayer en el Consejo de Ministros para las ciudades declaradas zonas tensionadas. El Gobierno gallego recibirá 3,6 millones de euros que debe invertir en Santiago.

Lestegás ha insistido en que debe ser el Ejecutivo local el que gestione este dinero, ya que debe emplearse en el plan de medidas correctoras aprobado por el concello y del que la Xunta se desvinculó: "E vai non só xestionar, senón decidir o destino deses fondos que supostamente son para executar os plans de medidas correctoras municipais. Consideramos que, polo menos, os concellos debemos participar".

Sobre el objetivo de la Xunta de ampliar el parque de vivienda, el titular de Urbanismo insistió en que es preciso tomar medidas a corto plazo ante la "situación de emerxencia" que hay alrededor de la vivienda.