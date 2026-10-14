Venden una casa rural de 280 m2 con finca de 500 m2, árboles frutales, viñas y lista para vivir cerca de varias playas

Dejar atrás las ciudades para buscar una vivienda de mayor calidad a un precio más asequible es una alternativa que cada vez más personas tienen en cuenta. En el rural gallego es posible encontrar propiedades con más espacio, disfrutar de mayor tranquilidad y vivir en contacto con la naturaleza sin renunciar a los servicios esenciales que facilitan el día a día.

En este contexto, visitar portales inmobiliarios como el de Aldeas Abandonadas puede convertirse en la oportunidad que llevas tiempo buscando para alejarte del estrés, el ruido y el ritmo acelerado de la ciudad. Una forma de comenzar una nueva etapa en un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y con la posibilidad de disfrutar de una mejor calidad de vida.

A 32 km del aeropuerto y a un paso de varias playas

La casa está restaurada y cuenta con 280 m2 habitables, más la buhardilla de la casa Aldeas Abandonadas

Esta casa rural es una propiedad ideal situada en la provincia de A Coruña, concretamente en el entorno de las rías de Muros y Noia. Se trata de una vivienda del siglo XIX que combina la arquitectura tradicional gallega con todas las comodidades necesarias para disfrutar de la estancia.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados de esta vivienda es su ubicación, la cual permite disfrutar tanto del paisaje rural como del litoral gallego al máximo. Se encuentra a 32 kilómetros del aeropuerto de Santiago de Compostela. Además, está cerca de algunas de las mejores playas de la zona: la de A Broña, a unos 10 minutos, y la de Carnota, a unos 20 minutos en coche.

La vivienda conserva elementos arquitectónicos originales, lo que le otorga esa personalidad y carácter especial. Según el anuncio, tanto el interior como el exterior han sido restaurados respetando su estilo tradicional. La finca cuenta con aproximadamente unos 500 metros cuadrados y está rodeada por un muro de piedra de más de 50 cm de espesor.

El interior se compone de 6 habitaciones dobles, dos cuartos de baño con ducha y un amplio comedor de unos 60 metros cuadrados. Este espacio dispone de una estufa de leña y un suelo de piedra pulida, creando un ambiente súper acogedor.

La vivienda dispone de 6 habitaciones dobles Aldeas Abandonadas

Algo a destacar es que cuenta con dos cocinas. Una mantiene el estilo tradicional gallego, mientras que la otra dispone de equipamiento más moderno, como lavavajillas y vitrocerámica. Además, la casa incluye un garaje de unos 50 metros cuadrados, con capacidad para dos o tres vehículos.

Hórreo y vistas desde la finca Aldeas Abandonadas

En el exterior destacan una terraza, pequeñas viñas, árboles frutales y un hórreo restaurado del siglo XVIII, uno de los elementos más representativos de la arquitectura rural gallega. Actualmente, su precio anunciado es de 350.000 euros, así que ya lo sabes, si te interesa, no dudes en ponerte en contacto con Aldeas Abandonadas.