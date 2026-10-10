La finca cuenta con vistas al mar, un molino, un cruceiro y diferentes anexos restaurados, además de un lago Aldeas Abandonadas

Venden una finca de 4.000 m2 con 2 casas de piedra al lado del mar y muy cerca de la ciudad con todos los servicios

Vivir en una zona rural es una alternativa que cada vez escoge más gente. La tranquilidad, la naturaleza, menor densidad de población, precios más asequibles y todos los servicios sin renunciar a la cercanía de las ciudades son algunos de los principales motivos.

En este contexto, fijarse en portales inmobiliarios como Aldeas Abandonadas puede ser una buena opción para encontrar esa casa o finca que tanto tiempo llevas buscando, pero que no habías encontrado porque siempre había algún inconveniente. En concreto, hay una finca con dos casas de piedra que está a un paso de varias ciudades gallegas.

Finca al lado del mar y cerca de varias ciudades

Una de las casas de piedra que compone la finca Aldeas Abandonadas

Vivir en el rural gallego no quiere decir vivir alejado del mundo, y esta finca a la venta situada a 5 kilómetros de Pontedeume (A Coruña) es un buen ejemplo de ello. La propiedad cuenta con 4.000 metros cuadrados de terreno y dos casas de piedra, una de ellas restaurada.

Destaca por disponer de una ubicación súper práctica para quienes prefieren tranquilidad sin alejarse demasiado de las ciudades para poder disfrutar, también, de los aspectos positivos que ofrecen estas. Está a 20 minutos de A Coruña, 5 minutos de Ferrol y a unos 35 minutos de Santiago de Compostela, además de encontrarse cerca de localidades como Ares y Mugardos.

Como ves, es una ubicación perfecta si trabajas en alguna de estas ciudades, ya que te permite vivir en un entorno más tranquilo y poder desplazarte cada día si tu trabajo te lo requiere sin necesidad de hacer muchos esfuerzos.

Además, hasta si tuvieras que cambiar de empleo podrías hacerlo pensando en estas tres ciudades, aumentando tus opciones de búsqueda. Sin duda, una ubicación que ofrece gran flexibilidad.

Una de las casas tiene 30 m2 y la otra 230 m2 Aldeas Abandonadas

En cuanto a la finca, dispone de dos construcciones de piedra. Una de ellas tiene unos 75 metros cuadrados y está restaurada, mientras que la segunda cuenta aproximadamente con 230 metros cuadrados y necesita una rehabilitación. Así, tienes una vivienda lista para entrar a vivir y otra que puedes reformar a tu gusto y tomándote el tiempo que necesites.

A su vez, el terreno cuenta con varios elementos tradicionales, entre ellos un molino, un cruceiro y diferentes anexos restaurados. También hay un río y un lago dentro de la finca y desde la parte más alta se pueden disfrutar de vistas al mar.

En el interior de una finca hay un lago y un río Aldeas Abandonadas

Otro de los puntos fuertes es el entorno. Pontedeume es una de las localidades más bonitas de Galicia, destacando tanto por su casco histórico como por su ubicación junto al río Eume. También tiene varias playas a escasos minutos, entre ellas la de Cabanas, muy conocida por su amplitud y su precioso pinar.

De esta forma, no cabe duda de que esta finca es una estupenda opción para todas aquellas personas interesadas en el rural. El precio actual es de 480.000 euros.