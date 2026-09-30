De 400 euros a más de 1.000 en 10 años: el alquiler se dispara en el barrio de Cuatro Caminos de A Coruña

No es ningún secreto que el coste de la vivienda no ha dejado de crecer en los últimos años en España y A Coruña no es la excepción. La ciudad ha ido creciendo en población y en barrios y lo que antes eran zonas accesibles para la clase trabajadora y media ahora tienen alquileres y precios de venta casi imposibles. Un ejemplo es el barrio de Cuatro Caminos, donde el alquiler en una década prácticamente ha triplicado sus precios y el coste de compra del metro cuadrado ha aumentado en más de 1.000 euros.

En septiembre del 2016, el alquiler estaba en 6,1 euros el metro cuadrado, por lo que un piso medio de 80m2 quedaba en 488 euros mensuales.

Hoy en día, siempre según los datos aportados por Idealista, el coste ha ascendido hasta los 12,54 euros por metro cuadrado, así que un apartamento de las mismas características cuesta ya 1.003 euros al mes.

Y en la plataforma tampoco hay mucho donde elegir.

Actualmente solo hay 28 anuncios publicados, con precios que varían desde los 700 hasta los 1.600 euros al mes y 13 de ellos siendo alquileres de temporada.

Además, la mayor parte de ellos, un 61% de los anunciados, supera los 1.200 euros al mes, por lo que en la última década los precios están cerca de triplicarse.

Hay más opción en la compra, con 77 anuncios publicados y precios que varían desde los 168.000 euros para una vivienda de 44 metros cuadrados a los más de un millón por una de 160 m2. De todas formas, también el coste para comprar una vivienda aquí ha aumentado en la última década, pasando de 2.053 euros por metro cuadrado de septiembre del 2016 a los 4.539 euros por m2 actuales.

Siguiendo el ejemplo anterior, un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de costar 164.240 euros a 363.120, más del doble.

Todo esto sucede en una ciudad en la que el salario medio bruto al mes de sus habitantes está en 2.398,5 euros, según los últimos datos disponibles relativos al mes de marzo.

Para un salario en el que esto se traduzca en 1.861 euros al mes tras la retenciones, la recomendación para gastar en vivienda, de un 30% de los ingresos, estaría en torno a 620 euros.

Esta cifra es insuficiente para pagar un alquiler medio de un piso de 80 metros cuadrados tanto en la ciudad, donde el precio se situaría en 904 euros, como en el barrio, donde asciende a 1.003 euros.

Este mismo martes, Cáritas alertaba de que cada vez más personas con ingresos regulares no pueden acceder a una vivienda en la ciudad.

El barrio con más obra nueva a la venta

La escasez de vivienda y el interés creciente por el barrio, cada vez mejor situado a medida que la ciudad aumenta y muy cerca de sus principales accesos, se han traducido en varias promociones de obra nueva.

En estos momentos hay cinco anunciadas en la plataforma, con pisos de entre 1 y 3 habitaciones y precios que van desde los 365.000 en la Gaiteira a 1,15 millones en la avenida Fernández Latorre.

Esta última promoción, anunciada esta misma semana, se trata de una intervención en los números 98, 100 y 102 de esa vía con una obra que se extendió algo más de 4 años. El resultado son cuatro viviendas de lujo de tres habitaciones con dos baños y otro de cortesía además de plaza de garaje. El precio, 1.150.000 euros.

La obra terminará en las próximas semanas y quienes los adquieran podrán entrar a vivir en ellos la próxima primavera.

Su futuro es todavía una incógnita pero, de destinarse al alquiler, la mensualidad superaría con toda seguridad los 1.000 euros. Otros pisos anunciados en esta misma calle y con el mismo número de habitaciones cuestan entre 1.050 y 1.500 euros al mes.

El contexto era muy diferente hace 10 años, cuando una antigua promotora que después vendió la propiedad a sus actuales dueños, una empresa familiar, llegó a anunciar los pisos de este inmueble por 400 euros al mes, 430 con plaza de garaje.

Anuncio de la promoción en Fernández Latorre en 2016. Google Maps

Ahora, la escena es similar a tan solo unos metros, donde otro edificio histórico de la ciudad también fue objeto de una rehabilitación y su posterior puesta en el mercado.

Es el inmueble del antiguo Banco Pastor, que hoy en día tiene a la venta tres viviendas exclusivas de tres habitaciones y de entre 168 y 183 metros cuadrados, todos ellos con terraza, y precios que varían entre los 780.000 y los 870.000 euros.

Estas promociones recientes son dos de los ejemplos del distrito de la ciudad que concentra en estos momentos más viviendas de obra nueva a la venta, justo por delante de Riazor-Visma, que congrega cuatro promociones, también dos de ellas cercanas al millón de euros, ambas en Paseo de Ronda.