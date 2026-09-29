La Xunta critica los decretos estatales de vivienda: "Los aprobaron de forma totalmente improvisada"

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha criticado este martes los dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros en materia de vivienda: uno buscará frenar los desahucios hasta 2030 y el otro, paralizar la compra especulativa y los fraudes con los alquileres de temporada. Los textos serán votados este viernes en un pleno extraordinario del Congreso.

"Aprueban de una forma totalmente improvisada dos reales decretos que son un refrito de lo intentado anteriormente. En julio de este año, el real decreto fue aprobado pero no convalidado en el Congreso de los Diputados", señaló Allegue, que calificó como "intervencionistas" e "ineficaces" ambas medidas, que "lo único que hacen es retirar viviendas del mercado de alquiler y generar inseguridad jurídica a los propietarios".

La titular de Vivenda sacó pecho y se refirió a las políticas desarrolladas en Galicia en materia de construcción de vivienda pública: "No parece que en el real decreto haya ninguna mención a la construcción de vivienda pública y a incentivar que el sector construya vivienda protegida. Necesitamos incrementar las viviendas en el mercado, tanto de venta como de alquiler".

Martínez Allegue también echa de menos en los textos medidas para incentivar que los inmuebles vacíos tengan "la seguridad jurídica suficiente" para ser puestos en el mercado.

La conselleira de Vivenda, además, señaló que de las 183.000 viviendas comprometidas por el Gobierno central no se ha ejecutado ni una sola, mientras la Xunta tiene 4.000 viviendas de promoción pública en marcha.

"Ya estamos entregando esas primeras llaves de esta legislatura, nuevos hogares. Estamos rehabilitando suelo a través de esos proyectos de interés autonómico-residencial para que se construya vivienda protegida; tenemos medidas como los alojamientos compartidos; la facilidad de convertir bajos en vivienda, acabar los esqueletos inacabados; o ayudar a los ayuntamientos a que rehabiliten viviendas", enumeró Allegue.

La Xunta apeló al Ejecutivo central a dejar a un lado las medidas "improvisadas" y a buscar soluciones: "Llevan ocho años en el Ministerio de Vivienda y es un Gobierno central que supone un rotundo fracaso en la materia: ni una construida, y los precios siguen aumentando desde enero de 2025, cuando prometieron ese plan de vivienda que no se ha cumplido en ninguna de sus partes".

Diego Calvo

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, también ha sido preguntado este martes sobre el problema de la vivienda, que hizo referencia, al igual que Martínez Allegue, a las 4.000 viviendas en marcha en Galicia. "El ritmo no es el mismo que hace cinco años", reconoció Calvo sobre una situación que, defendió, se da en otras comunidades.

"Los ayuntamientos tienen mucho por hacer", ha continuado el conselleiro de Presidencia en relación a la necesidad de que haya oferta, tras apelar a preservar "la seguridad jurídica" de propietarios e inquilinos. Calvo también ha incidido, según recoge Europa Press, en la "improvisación total" de los decretos, algo que evidencia "las negociaciones in extremis" de las últimas horas.

"El año pasado hubo 25.000 desahucios en toda España. Hay uno que fue mucho más mediático y que supimos que ya tiene una solución. Fruto de eso lo que se intenta hacer es política con un decreto del que las comunidades autónomas no tenemos conocimiento aunque somos los que tenemos las competencias en vivienda", ha lamentado el conselleiro de Presidencia.

El BNG los apoyará

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado que apoyará los decretos aprobados en el Consejo de Ministros, aunque ha calificado de "parches" las medidas. "Se hai que escoller entre un parche e deixar a xente desprotexida, o BNG votará a favor de protexer a cidadanía", indicó sin embargo Rego.

Rego, crítico con la fragmentación de las medidas en dos decretos, lamentó que "o máis probábel" es que uno no se apruebe. "Cando estamos a falar de dereitos das persoas, os especuladores fan negocio coas vivendas e o Goberno quere facelo cos titulares", añadió el nacionalista.

El diputado del BNG defiende que el problema de la vivienda no se soluciona con estos decretos, sino con políticas públicas. A este respecto, exige al Gobierno central que movilice todos los inmuebles de los que dispone para transferirlas a la Xunta con el objetivo de que sean incorporados a un parque público de vivienda.

"As comunidades autónomas teñen as competencias en materia de vivenda. O Goberno do Estado pode actuar nun marco normativo básico (prohibir a compra-venda con afán especulativo, prohibir desafiuzamentos, topar os alugueres e as hipotecas) pero pode tamén aportar máis financiamento ás comunidades autónomas", reivindicó Rego.