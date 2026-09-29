Venden en A Coruña una de las promociones más caras de la ciudad: más de un millón por tres habitaciones

En plena crisis de la vivienda, mientras todo el país está pendiente del desahucio de una mujer de más de 80 años de la casa en la que vivió toda su vida, en otro rincón del mapa acaban de salir a la venta unos pisos por 1.150.000 euros. Es el precio de una de las viviendas de la nueva promoción Residencial Cuatro Caminos, en una zona que hasta hace no tanto se consideraba "accesible".

Se trata de uno de los edificios que durante años estuvieron cubiertos por andamios y que en los últimos días han comenzado a desvelar su nueva fachada, con unas galerías que recuerdan a las características de La Marina coruñesa.

Ya solo por su estética se podía intuir que no iba a ser una promoción precisamente económica. Y así es. Las viviendas parten de los 1,15 millones de euros para superficies de entre 154 y 164 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños y un aseo, además de garaje y trastero. Algunas de ellas cuentan también con terraza.

Por el momento, son cinco las viviendas disponibles, todas ellas para la compra, según el anuncio publicado por Centro Inmobiliaria en las últimas horas.

La promoción está ubicada en el número 100 de la calle Fernández Latorre, justo enfrente del Hotel Plaza y junto a la fuente de Cuatro Caminos. Una ubicación que permite estar cerca del centro sin encontrarse directamente en el meollo de la ciudad y que cuenta, además, con una buena conexión con otras zonas de A Coruña en coche.

Precisamente, la ubicación es uno de los principales reclamos de la promoción. El anuncio destaca su proximidad a comercios, servicios y centros educativos, además del Paseo Marítimo y las playas de Riazor y Orzán.

Tres dormitorios, vestidor y baño en suite

En el caso de la vivienda de 164 metros cuadrados, la distribución se organiza en tres amplios dormitorios, dos baños y un aseo. El dormitorio principal cuenta con vestidor y baño privado en suite, mientras que la vivienda dispone también de una habitación de lavandería independiente con ventana.

Captura anuncio Residencial Cuatro Caminos Idealista

La promoción apuesta además por materiales y acabados de alta gama. El anuncio menciona firmas como Porcelanosa y el uso de maderas nobles, tanto en la vivienda como en algunas de las zonas comunes y de aparcamiento.

Cerca del centro, del mar y de las principales vías

Otro de los argumentos de venta es su cercanía a prácticamente todo. Y es que no es ninguna novedad que Cuatro Caminos está bien posicionado por ser una zona "céntrica", pero que a la vez se aleja del meollo del centro de la ciudad, permitiendo mayor conectividad con otros lugares como "las principales vías de entrada y salida de la ciudad, como la AC-11, la AC-12 y la Tercera Ronda", tal y como recalcan en el anuncio.

El anuncio destaca además la proximidad de la estación de tren y del aeropuerto de Alvedro, situado a unos 15 minutos en coche, así como de hospitales como el CHUAC y de los campus universitarios.