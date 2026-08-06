La Xunta entrega una vivienda pública de alquiler social en el centro histórico de Betanzos (A Coruña)

La Xunta entrega en alquiler una nueva vivienda de promoción pública en el centro histórico de Betanzos, fruto de una actuación de rehabilitación al amparo del Plan Rexurbe. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, hizo entrega de esta nueva vivienda al beneficiario, menor de 36 años.

La vivienda entregada está situada en la calle Pinche y es fruto de la rehabilitación por parte de la Xunta de un inmueble de planta baja y dos alturas. El adjudicatario abonará un alquiler mensual de 177,7 euros.

La conselleira destacó que, con esta nueva adjudicación, la Administración autonómica ya ha entregado un total de veinte viviendas en Betanzos, fruto de la rehabilitación de 15 inmuebles adquiridos con el Plan Rexurbe, con una inversión de casi 5 millones de euros que incluye adquisiciones, proyectos y obras.

Allegue subrayó la calidad de estas cuidadas intervenciones, que están permitiendo, además de seguir avanzando para "seguir creando nuevos hogares" con calificación pública permanente, promover la revitalización de los centros históricos como el de Betanzos, en colaboración con las administraciones locales.

Recordó que, además de la construcción y la rehabilitación de viviendas, la Xunta está impulsando medidas para que más personas puedan acceder a un nuevo hogar.

En este sentido, se han incrementado los umbrales de renta hasta cuatro veces el IPREM (4,5 veces para las familias numerosas) y se ha acordado reservar el 30 % de las nuevas viviendas en régimen de compraventa para personas de entre 36 y 45 años con hijos a su cargo, una medida que se suma a la reserva del 40 % de las nuevas viviendas destinadas al alquiler y del 25 % de las destinadas a la compra para menores de 36 años.