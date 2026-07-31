Abre el plazo para optar a 99 viviendas de alquiler asequible en Galicia: estas son sus ubicaciones

Imagen de archivo de un cartel de alquiler en una vivienda EFE

La entidad estatal Casa 47 ha abierto este viernes la convocatoria para acceder a 99 viviendas en régimen de alquiler asequible en Galicia, distribuidas en ocho municipios de las provincias de A Coruña y Lugo. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 10 de septiembre a través de la página web de la entidad.

Del total de inmuebles ofertados, 92 se encuentran en la provincia de A Coruña y los siete restantes en la ciudad de Lugo. La mayor parte de las viviendas se concentran en Carral, con 32, seguido de Ribeira (22), Ares (11), Boiro y Cedeira (9 cada uno), Malpica de Bergantiños (6) y Arteixo (3).

Las viviendas cuentan con superficies que oscilan entre los 30 y los 162 metros cuadrados y los alquileres mensuales se sitúan entre 350 y 705 euros, con una renta media de 6,24 euros por metro cuadrado.

Las personas interesadas podrán consultar en la web de Casa 47 la información detallada de cada inmueble, incluyendo su ubicación, fotografías, precio y la renta máxima de la unidad de convivencia que puede optar a él, además de formalizar la solicitud de manera telemática.

Requisitos y duración de los contratos

Para acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia no podrán ser propietarias de otra vivienda y deberán acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM. Además, la renta mensual no podrá superar el 30% de la renta media del municipio.

Los contratos tendrán una duración de hasta 75 años, con un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años, siempre que se mantengan las condiciones exigidas.

Adjudicación por sorteo

La asignación de las viviendas se realizará mediante sorteo ante notario. A partir del número de solicitud extraído al azar se establecerá el orden del resto de participantes y cada unidad de convivencia recibirá la primera vivienda disponible entre las opciones que haya solicitado.

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, la adjudicación será provisional y las personas beneficiarias podrán visitar el inmueble antes de formalizar el contrato y recibir las llaves.

Esta convocatoria forma parte de un programa más amplio de 645 viviendas recuperadas de Sareb que Casa 47 ha puesto en alquiler asequible en cinco comunidades autónomas. En Galicia, estas 99 viviendas se suman a las 171 ofertadas en una convocatoria anterior, alcanzando un total de 816 inmuebles impulsados por la entidad estatal entre ambas fases.