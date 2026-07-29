Oficial: Santiago ya es zona residencial tensionada tras su publicación en el BOE

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho oficial este miércoles, 29 de julio, la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sitúa a la capital gallega entre las 7 nuevas zonas reconocidas por la subida desproporcionada de los precios del alquiler

El Concello de Santiago aprobó el pasado 1 de junio el plan de medidas del mercado residencial tensionado y, tras ello, el Gobierno central ha sido el encargado de recoger la declaración como mercado residencial tensionado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora, las medidas entrarán en vigor a partir de mañana.

Asimismo, en la resolución publicada en el BOE, se indica que la vigencia de la declaración como zona tensionada será de tres años a partir del día siguiente a su publicación, es decir, este jueves 30 de julio.

La declaración de zona del mercado residencial tensionado permite poner tope a los alquileres en zonas donde los incrementos de años anteriores hayan sido desproporcionados.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado la medida oficializada este miércoles a primera hora: "O Goberno de España cumpre un compromiso máis con Santiago. Coa declaración de zona de mercado residencial tensionado damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na lei de vivenda que xa está a dar bos resultados noutros territorios, onde os prezos do alugueiro baixaron de forma significativa".

Asimismo, Blanco ha querido recordar los beneficios que ofrece la medida: "Con esta declaración poderemos conter os prezos dos alugueiros en Santiago, favorecer un mercado máis equilibrado, aumentar a oferta de contratos estables e activar novas bonificacións e incentivos para propietarios e inquilinos".

Un plan a tres años vista

En su día, la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, explicaba que el plan abarcará un periodo de tres años, del 2026 hasta el 2029, y que incluirá tres programas diferenciados con medidas, "algunhas xa están en marcha e outras preténdese activar".

El primer programa, el programa A, incluirá medidas específicas para "optimizar" el uso de parque residencial existente, "moitas delas xa en marcha" como la limitación del uso turístico del parque residencial, que según la concelleira se están viendo que "xa está producindo efectos"; así como la reducción de los pisos turísticos, "que baixaron á metade nos últimos dous anos"; el gravamen fiscal a las viviendas vacías con carácter permanente o la exigencia del cumplimiento de los deberes de conservación, rehabilitación y uso con la inclusión de nuevos inmuebles en el Registro de Solares en 2026 y su salida a subasta pública en 2027.

El programa B está destinado a ampliar el parque de vivienda protegida, como a la creación de un parque municipal de vivienda en alquiler, como la rehabilitación de cinco edificios en la rúa Caramoniña "e outras actuacións que impulsaremos a través de diferentes fórmulas e aproveitando todas as ferramentas e recursos dispoñibles, internos e externos", señaló Louzao. De igual modo, también contempla medidas destinadas a incorporar reserva de vivienda protegida en el centro de la ciudad, como la modificación en el antiguo Peleteiro; planes fiscales para incentivar la creación de viviendas protegidas; movilizar suelo para la vivienda protegida mediante la cesión de parcelas a la Xunta de Galicia o la constitución de derechos de superficie sobre parcelas municipales para construir viviendas y utilizarlas durante el periodo estipulado, con posterior reversión de la parcela, y de la edificación al Concello.

El programa C está destinado a mejorar la eficiencia de la administración, con algunas medidas también "en marcha", como la reestructuración y reorganización funcional de los servicios urbanísticos municipales; la suspensión del requisito de depositar avales por posibles daños en la vía pública en las solicitudes de licencia de obra con presupuestos inferiores a 100.000 euros; la simplificación de la tramitación de las licencias de obra de mejora de la envolvente de los edificios; o la actualización de la ordenación urbanística de varios ámbitos de suelo urbano no consolidado.

Segunda ciudad gallega con mercado tensionado

La Xunta, por su parte, siempre se ha mostrado en contra de esta medida a la que se adhiere Santiago. A Coruña fue la primera ciudad gallega en solicitar esta medida, orientada a facilitar el acceso a la vivienda. El gobierno local solicitó la declaración en marzo de 2025 y a finales de mayo de este mismo año recibía el visto bueno de la Xunta. Semanas después, el Concello de Santiago seguía el mismo camino y el Ministerio señalaba que preveía que la capital gallega fuese incluida "pronto" en el listado.

En el caso de Santiago, no fue hasta el 24 de abril de 2026 cuando la Xunta dio el visto bueno a la medida. Posteriormente, tras esta aprobación, el Concello de Santiago enviaba al gobierno autonómico la memoria y el proyecto del plan de medidas correctas, que fueron aprobadas el pasado 1 de junio en la Xunta de Goberno Local.

Finalmente, el Ministerio de Vivienda ha hecho oficial la medida tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. Poniendo punto y final a un proceso iniciado en mayo de 2025 y que se ha prolongado hasta julio de 2026.