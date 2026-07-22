Un año con el alquiler controlado en A Coruña: precio y oferta entre la cautela y la desconfianza

Bloques de viviendas en el Paseo de los Puentes de A Coruña. Quincemil

¿Es más barato encontrar vivienda de alquiler hoy en A Coruña que hace un año? ¿Hay más oferta? La declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada por un periodo de tres años, oficial desde hace doce meses, aspira a dar una respuesta positiva a estas preguntas mediante el control y la limitación de los precios.

La cautela inicial en el sector inmobiliario respecto a esta medida que habilita la ley estatal de vivienda ha dado paso al recelo. Los datos, procedentes de distintas fuentes y generalmente provisionales, muestran que aunque los precios se han contenido o bajado de forma leve, los contratos de arrendamiento han disminuido de manera más acusada.

La "emergencia temporal" de la zona tensionada, como el propio concejal de Urbanismo y expertos del sector calificaron en septiembre pasado en el Foro Construcción e Inversión de Quincemil, parece una situación provisional que aún podría dar mejores frutos, pero de momento ha creado una fase de incertidumbre y cierta desconfianza.

El Ayuntamiento de A Coruña, única ciudad gallega con declaración tensionada, se apoya en una tendencia "favorable" en los precios y la "rotación del mercado de alquiler", aunque insiste en que otras medidas en las que participen más administraciones deben responder al "reto estructural" de dar más facilidades para acceder a la vivienda.

Fuentes del ámbito inmobiliario reiteran en cambio que la zona tensionada no es una solución eficiente porque desprotege a los dueños de viviendas y ha favorecido otra modalidad de arrendamiento, el de temporada, en detrimento del de larga duración.

Los datos

De acuerdo con el Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia, fuente oficial a la que más acuden las administraciones, el alquiler medio en A Coruña cuesta 712,6 euros (dato de mayo, el último disponible). En julio del año pasado el valor era de 760,3 (un 6,27% más) y en agosto, a partir de la entrada en vigor de la zona tensionada, de 713,9 euros (un 0,18% más).

Es una evolución del precio que ha trazado dientes de sierra, con picos de casi 737 euros de media en octubre pasado y caídas a los 705 en enero y febrero, hasta alcanzar los 712,6 en mayo.

El Observatorio autonómico también recoge los datos de fianzas de contratos de alquiler firmados. Aquí es más notable el contraste, y revela una notable caída de arrendamientos: se contabilizaron 727 en julio de 2025, cifra que cayó a 386 un mes después y que en mayo de este año bajó a 320 contratos, más de la mitad de los que había hace doce meses.

"Defendemos a los inquilinos, pero si no proteges al propietario, este quita la vivienda del mercado de alquiler" Miguel Estévez, vocal de la directiva de la Asociación de Inquilinos de A Coruña

Otra fuente de referencia en el sector, el portal inmobiliario Idealista, refleja en cambio un ligero aumento del precio del alquiler: de 10,7 euros el metro cuadrados en agosto del año pasado, al ser la ciudad zona tensionada, a 11,1 euros en junio de 2026, el dato más reciente. En este periodo el precio medio no sufrió grandes alteraciones.

El mismo portal ofrece esta semana una estadística sobre la oferta de alquiler permanente en la ciudad dentro de un informe del conjunto del país. Señala que A Coruña ha visto caer en el segundo trimestre del año la disponibilidad de arrendamientos permanentes o tradicionales (un 36% ) al tiempo que ha aumentado (un 105%) la oferta de alquileres de temporada, es decir, para periodos de varios meses superiores al alquiler turístico o vacacional.

El juicio del sector

El cambio de modelo de arrendamiento es una de las consecuencias que escépticas fuentes inmobiliarias (algunas presentes en la mesa municipal de la vivienda) apuntaron como riesgo cuando se hizo oficial la declaración de zona tensionada.

"Defendemos a los inquilinos, pero si no proteges al propietario, este quita la vivienda del mercado de alquiler", resume Miguel Estévez, vocal de la directiva de la Asociación de Inquilinos de A Coruña.

"De los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, más de dos millones que estaban en alquiler han salido de este mercado. Un pequeño porcentaje de dueños prefiere venderlas", expone Estévez. "Como no hay alquiler, el precio de compraventa se ha vuelto a disparar".

Vista panorámica de A Coruña, con la refinería en primer término. Quincemil

La "única manera" de que ese parque residencial vacío "vuelva al mercado" es dar seguridad jurídica a los propietarios. "Pero la zona tensionada es una medida que hace que los propietarios escapen: o dejan el piso vacío o lo ponen en alquiler de temporada con precios por las nubes", describe.

"Con inseguridad jurídica, los dueños de pisos no quieren alquilar: los dejan vacíos, los venden o esperan a que cambie el panorama" Patricia Vérez, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña

Esa seguridad la reclama también Patricia Vérez, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña. "La declaración de zona tensionada ha perjudicado a quien busca vivienda. La oferta de temporada se ha incrementado, también de habitaciones, y en las plataformas hay menos anuncios de alquiler permanente", repasa. "Si no hay oferta en la ciudad, se busca en los alrededores".

"Con la inseguridad jurídica de la que siempre hablamos, los dueños de pisos no quieren alquilar: los dejan vacíos, los venden o esperan a que cambie el panorama. En Cataluña, País Vasco y Navarra está ocurriendo esto", insiste Vérez.

Escaparate de una agencia inmobiliaria de A Coruña. Quincemil

"Otra cosa es que la administración tire para delante y no nos haga caso. Ha sido una medida política que no es eficiente porque no hay alquiler para quien necesita alquilar".

Vérez matiza además que la bajada del precio de alquiler es "relativa”. "Los precios pueden bajar", explica, "porque las viviendas más grandes salen del mercado, y esto abarata el precio general. Pero al mismo tiempo había pisos más baratos que se han encarecido".

"La caída de la oferta del alquiler permanente parece negativa, pero puede que haya menos oferta como consecuencia de que se han estabilizado los contratos de arrendamiento con mayor duración" Juan José Yáñez, director gerente de Aproinco

Una perspectiva con matices la ofrecen los promotores de Aproinco, que consideran que aún es "escaso" el año transcurrido como zona tensionada. "En principio, parece que la caída de la oferta de alquiler permanente es negativa, pero puede que haya menos oferta como consecuencia de que se han estabilizado los contratos de arrendamiento que no son de temporada con mayor duración", apunta su director gerente, Juan José Yáñez.

Considera en todo caso que la zona tensionada "no es una medida positiva" porque no consigue mantener o aumentar la oferta de alquiler permanente. Yáñez incide en que "no tanto la declaración" es negativa como las "modificaciones legales" que la ley de vivienda ha supuesto en el mercado y que "asustan" a los propietarios, como a la hora de no poder recuperar sus viviendas en casos de vulnerabilidad social o impagos que benefician a los inquilinos.

La valoración del Concello

El Gobierno local de A Coruña ha pedido tiempo para analizar los efectos de la zona tensionada, mientras ha insistido en otras medidas complementarias o correctoras para favorecer el acceso a la vivienda, que también apoyan los promotores.

"[La zona tensionada] no es una solución aislada ni milagrosa. La estrategia debe basarse en promoción de vivienda pública, movilización de suelo, regulación de pisos de uso turístico y colaboración leal entre administraciones" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

"Los datos permiten constatar una primera evolución favorable. A Coruña ha conseguido contener los precios y empezar a reducirlos respecto a los máximos alcanzados en 2025, confirmando así que esta es una medida útil", juzga la alcaldesa, Inés Rey.

Un cartel anuncia el alquiler de una vivienda. EP

"Se observa al mismo tiempo una menor rotación en el mercado del alquiler, tendencia que también se da en el conjunto de Galicia y evidencia que el acceso a la vivienda sigue siendo un reto estructural", continúa Rey.

La regidora recalca que la zona tensionada "no es una solución aislada ni una medida milagrosa". "La estrategia debe ser más amplia, basada en la promoción de vivienda pública, la movilización de suelo, la regulación de los pisos de uso turístico y la colaboración leal entre todas las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda".