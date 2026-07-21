La oferta de alquiler permanente agrava su caída en A Coruña, donde más sube el de temporada

El portal inmobiliario Idealista, que publica frecuentes informes sobre la evolución del mercado de la vivienda en España, centra su último análisis en la oferta disponible de alquiler permanente en las ciudades que tienen la declaración de zona tensionada. El control de precios que permite esta condición legal ha establecido un panorama pesimista: la oferta es cada vez más escasa.

A Coruña, zona tensionada desde finales de julio de 2025, ha experimentado, según Idealista, la tercera mayor caída de oferta de arrendamientos permanentes en el segundo trimestre de 2026. La comparación es con el mismo periodo del año pasado: la ciudad herculina tiene un 36% menos de pisos que se alquilan de forma tradicional.

Todos los mercados que se han declarado tensionados en el país (en Cataluña, País Vasco y Galicia) y aplican medidas para congelar o controlar los precios han visto, de acuerdo con este informe, cómo la oferta de viviendas disponibles para alquiler permanente entre abril y junio de 2026 sigue cayendo respecto al segundo trimestre de 2025. La mayor caída se registra en San Sebastián, del 42%, seguida por Pamplona, del 39%.

Después de A Coruña, Bilbao cae un 27%, al igual que Lleida, Tarragona un 16%, Vitoria un 14% y Barcelona un 11%. La única excepción dentro de estos mercados es Girona, donde la oferta sí se ha incrementado, un 55%.

La reducción de la oferta del alquiler tradicional no es exclusiva de las ciudades gallegas, vascas y catalanas con declaración de zona tensionada. El mismo informe de Idealista muestra que otras capitales han visto creer la disposición de estos arrendamientos: Huesca y Ceuta en un 40%, Huelva un 24%, Ciudad Real un 20%, Madrid un 4% y Valencia un 3%.

Otra tendencia de alquiler

De esta consecuencia que ha creado la declaración de zona tensionada ya advirtieron expertos del sector inmobiliario en A Coruña cuando hace casi un año entró en vigor en el conjunto del municipio. Fue un aviso que alertó además de que el alquiler de temporada sufriría un aumento porque los propietarios de las viviendas, ante el control de precios, cambiarían la modalidad de arrendamiento.

El mismo informe de Idealista señala que en el conjunto del país, los alquileres de temporada mantienen su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los permanentes. Al cierre del segundo trimestre de 2026 el peso de este tipo de arrendamientos llegó hasta el 29% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 13%, mientras que la de alquileres permanentes apenas se redujo un 0,2% en el mismo periodo.

Entre los grandes mercados considerados tensionados, el mayor incremento de la oferta de temporada, una modalidad distinta al alquiler turístico de menos duración, se ha dado precisamente en A Coruña, que cuenta con un 105% más alquileres de temporada que hace un año, seguida por Pamplona (50%), San Sebastián (37%), Bilbao (33%) y Vitoria (14%).

En cambio, según apunta Idealista, la legislación autonómica catalana ha intensificado su efecto sobre la oferta de temporada: Girona la ha reducido un 52%, Tarragona un 49%, Barcelona un 42% y Lleida un 12%.

Precios estables

La declaración de zona tensionada tiene una vigencia de tres años. El Ayuntamiento de A Coruña advirtió en los primeros meses que los efectos de esta medida de limitación de precios en el alquiler deberían analizarse con el paso del tiempo, aunque pronto la alcaldesa, Inés Rey, avanzó que la oferta en este segmento residencial había crecido.

Los datos de Idealista, que también muestran un ligero aumento del precio del alquiler en el último año, revelan otro panorama. Las estadísticas del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia , en cambio, reflejan una leve caída desde que se aplicó la condición de zona tensionada hasta el pasado mes de mayo, del 0,1% (de 713,9 euros a 712,6).

El Concello apuntó, no obstante, que otras políticas de vivienda ayudarían a facilitar el acceso a los alquileres, agravado por el continuo aumento de precios; entre ellas, el aumento del parque público de arrendamiento y la cesión de suelo a otras administraciones, como la Xunta, para promover nuevos pisos.