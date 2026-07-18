Orzán 132: el edificio histórico del centro de A Coruña que inicia una nueva etapa con solo cuatro viviendas disponibles

Después de la rehabilitación y una vez iniciada la comercialización, este inmueble en pleno centro de ciudad afronta ya su última fase. En estos momentos únicamente permanecen disponibles cuatro viviendas de distintas tipologías y el bajo comercial

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Hay edificios que forman parte de la historia de una ciudad. Inmuebles que, con el paso de los años, terminan integrándose en la memoria colectiva de un barrio y reflejan la evolución de su entorno. Es el caso de Orzán 132, un edificio situado en una de las calles con más personalidad de A Coruña. Un edificio que, tras un cuidado proceso de rehabilitación, comienza una nueva etapa.

Lejos de una transformación que borre su identidad, el proyecto ha apostado por recuperar el edificio respetando aquello que lo convierte en parte del paisaje urbano del Orzán. La rehabilitación de Orzán 132 ha sido desarrollada por Anmira Construcciones, una empresa con amplia experiencia en la recuperación de edificios históricos y protegidos del centro de A Coruña. Su conocimiento y experiencia ha dado como resultado este inmueble que conserva su esencia arquitectónica mientras incorpora las prestaciones y el confort que demanda la vivienda actual.

La rehabilitación de edificios históricos o con valor para el entorno urbano se ha convertido en una de las fórmulas para revitalizar los centros de las ciudades sin renunciar a su identidad. En el caso de Orzán 132, la actuación ha permitido devolver el protagonismo residencial y comercial a un inmueble que forma parte de una de las zonas más reconocibles de A Coruña.

Durante aproximadamente tres años, el edificio ha sido objeto de una rehabilitación integral en la que se ha conservado su fachada original y se ha trabajado para mantener el carácter arquitectónico del inmueble, adaptándolo a las necesidades actuales. La intervención busca precisamente ese equilibrio entre tradición y contemporaneidad, combinando la personalidad de la construcción original con espacios pensados para el modo de vida actual.

Vivir en un edificio con personalidad en pleno centro de A Coruña

Uno de los principales atractivos del proyecto es su ubicación. Situado en la calle Orzán, el edificio se encuentra a a tan solo dos minutos andando de las playas de Orzán y Riazor, y a apenas unos minutos a pie del Obelisco, uno de los principales puntos neurálgicos de la ciudad. Sin duda, una ubicación execlente para disfrutar de los arenales de la ciudad sin renunciar a las comodidades de vivir en pleno centro, cerca de lugares como la plaza de María Pita o la Ciudad Vieja.

Una localización que permite disfrutar de la vida urbana caminando, con acceso a una amplia oferta comercial, gastronómica y cultural, además de todos los servicios necesarios para el día a día. Una forma de vivir el centro de A Coruña combinando la cercanía al mar con el dinamismo de uno de los barrios con más actividad de la ciudad.

Inteiro del ático Orzán 132

Últimas cuatro viviendas exclusivas

Después de la rehabilitación y una vez iniciada la comercialización, Orzán 132 afronta ya su última fase. En estos momentos únicamente permanecen disponibles cuatro viviendas de distintas tipologías , una circunstancia que convierte el proyecto en una oportunidad para quienes buscan instalarse en un edificio con historia en pleno centro de A Coruña.

Las viviendas disponibles responden a distintos perfiles, aunque todas comparten una misma filosofía: espacios luminosos, distribuciones funcionales y una cuidada selección de materiales que dialogan con el carácter del edificio. Desde viviendas de dos dormitorios pensadas para quienes desean establecer su residencia habitual en el centro hasta áticos que aprovechan la singularidad de la última planta para ofrecer espacios con personalidad propia.

Vista de salón-cocina Orzán 132

Actualmente pueden visitarse y consultarse las características de dos viviendas de dos habitaciones, con diferentes distribuciones, un ático de dos dormitorios y un ático de un dormitorio tipo loft. Cada una ofrece una propuesta distinta, permitiendo encontrar la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada comprador.

Los interesados pueden consultar las características, planos e información de cada inmueble en los siguientes enlaces:

Dormitorio Orzán 132

Un espacio para nuevos proyectos

Además de las viviendas, Orzán 132 incorpora un local comercial situado en esquina, una ubicación que le proporciona una visibilidad privilegiada gracias a su fachada abierta a tres calles y a sus amplios escaparates. Esta configuración no solo favorece la entrada de luz natural, sino que también ofrece una importante presencia a pie de calle, un aspecto especialmente valorado para cualquier negocio que busque diferenciarse en un entorno urbano consolidado.

A ello se suma la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de actividad gracias a su salida de humos, una característica que amplía las opciones tanto para proyectos de hostelería como para otros conceptos comerciales o de servicios. La combinación entre ubicación, visibilidad y versatilidad convierte este espacio en una oportunidad para emprendedores y empresas que quieran establecerse en uno de los ejes con mayor tránsito peatonal de la ciudad.

La rehabilitación de Orzán 132 supone mucho más que la recuperación de un inmueble. Representa la oportunidad de dar continuidad a la historia de un edificio que siempre ha formado parte del paisaje urbano de A Coruña y que ahora vuelve a abrir sus puertas con una nueva función residencial y comercial.

Las personas interesadas en conocer la disponibilidad actual de las viviendas o visitar el inmueble pueden solicitar información a través del equipo comercial de Sucasa Inmobiliaria, que gestiona la comercialización de las últimas cuatro viviendas y del local comercial disponible, a través del teléfono +34 629 83 65 65 o en el email info@sucasainmobiliaria.es.