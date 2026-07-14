La Xunta sortea 18 viviendas públicas de alquiler asequible en A Coruña con los nuevos límites de renta

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, en el sorteo para la adjudicación en alquiler de viviendas en Xuxán y en la rúa San Andrés. Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

La Xunta celebró este martes el sorteo de 18 viviendas públicas de alquiler asequible en A Coruña, repartidas entre 14 inmuebles situados en Xuxán y otros cuatro en el edificio rehabilitado del número 88 de la calle San Andrés. El procedimiento, realizado ante notario, se llevó a cabo entre las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda que cumplían los requisitos establecidos, entre ellos tener A Coruña como municipio preferente y residir o trabajar en la ciudad.

Se trata, además, del primer sorteo en el que se aplican los nuevos límites máximos de renta impulsados por la Xunta, que elevan el umbral hasta cuatro veces el IPREM (4,5 veces en el caso de las familias numerosas) con el objetivo de facilitar que un mayor número de personas pueda acceder a una vivienda pública.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asistió al acto junto a la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y recordó que el 40% de las viviendas de Xuxán estarán destinadas a menores de 36 años, mientras que las cuatro de San Andrés se reservarán íntegramente para ese colectivo.

También quiso “desearle suerte a todos los participantes” y avanzó que “a la vuelta del verano” habrá nuevos sorteos, ya que “actualmente tenemos más de mil viviendas en marcha en la ciudad de A Coruña”.

Durante su intervención, Allegue aprovechó además para cargar contra la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. La conselleira sostuvo que se trata de una medida que “limita e interviene el mercado” y defendió que no está dando “el resultado esperado”, sino que contribuye a reducir la oferta de viviendas en alquiler.

Resignación entre los asistentes

Ahora se abre un plazo de diez días para presentar alegaciones al sorteo. Posteriormente, la Administración verificará que las personas seleccionadas cumplen todos los requisitos exigidos antes de publicar la lista definitiva de adjudicatarios.

Por otro lado, entre quienes acudieron presencialmente al acto hubo escenas de ilusión al principio, pero de resignación en última instancia, ya que ninguno de los presentes resultó adjudicatario.

Una madre y su hijo explicaron que llevan “más de un año” esperando una vivienda pública. Una joven menor de 36 años aseguró que acudió “con toda la ilusión del mundo”, aunque afrontó el resultado con optimismo: “Si no es ahora, en algún momento será”, afirmó. En su caso, lleva tres años inscrita en el registro.

También asistió una pareja de personas mayores que aseguró esperar una vivienda pública desde 2012 y reconoció que les “extraña” no haber resultado adjudicatarios en ninguno de los sorteos celebrados hasta la fecha.