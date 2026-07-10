Las "complejas" reformas de tres edificios en la Estrecha de San Andrés, en A Coruña, lucen galerías a punto de acabar

Galerías en dos de las tres fachadas que se rehabilitan en la calle Estrecha de San Andrés, en A Coruña. Quincemil

Construir o rehabilitar vivienda en el centro de A Coruña, y después vivir en ella, es caro. Pescadería-Orzán es un ámbito histórico de especial protección que condiciona el desarrollo de obras urbanísticas y proyectos inmobiliarios. Pueden tardar mucho tiempo en ponerse en marcha primero y en ejecutarse luego. Ocurre en tres solares contiguos de Estrecha de San Andrés.

Abandonados y con el proyecto paralizado durante más de una década, los números 9, 11 y 13 encaran ahora el final de sus respectivas obras, previsto para el término de este verano. Los trabajos comenzaron hace dos años después de haber tenido que esperar entre 12 y 24 meses por licencia. Desde hace pocos días muestran sus fachadas con galerías.

"Ha sido una obra muy laboriosa, compleja, incómoda. Se ha tardado mucho", reconoce un representante de la constructora y promotora coruñesa Teccmo, propietaria de uno de los inmuebles y ejecutora de la rehabilitación en los tres bloques.

Los números 9 y 11 enseñan sus fachadas, el 13 espera por el desmontaje del andamio que, como en los otros solares, se instaló en agosto de 2024. En este edificio, con planta baja, tres alturas y bajo cubierta, habrá una vivienda de alquiler por planta, de pequeña superficie, tipo estudio.

En los otros dos, también con bajo y tres alturas, los pisos son más amplios porque la superficie del solar es mayor. Se vendieron a particulares en cuanto empezaron las obras. Los tres bajos comerciales, a la venta, esperan ocupación.

Soluciones arquitectónicas

La crisis inmobiliaria de 2008 paralizó la obra del número 9 de Estrecha de San Andrés, que había empezado en 2011. Dos años después cambió el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), lo que obligó a demoler dos alturas no permitidas.

El único andamio que falta por retirar en los tres bloques de la calle Estrecha de San Andrés. Quincemil

Derribar primero y construir después encareció los trabajos en una zona donde es "complicado" desescombrar, instalar grúas y edificar, con una vía muy estrecha que comparten vehículos y peatones, admiten las fuentes consultadas.

El número 11, donde hasta 2014 hubo un comercio y viviendas habitadas, tiene unos acabados arquitectónicos similares a los del número 9. En el 13, cuya rehabilitación ha corrido a cargo del estudio Valle Arquitectura, las galerías presentarán un acabado más ornamental.

En este bloque de protección ambiental donde en el pasado también hubo residentes la obra ha sido "muy complicada". Vigas de madera soportaban el peso de la medianera y "hubo que adaptar la fachada a la documentación del catastro y diseñar unas galerías lo más fiel posibles a los planos históricos con los que contábamos", explica la arquitecta Valle García González.

Los trabajos en los tres edificios están "relativamente avanzados". Cuando finalicen tras este verano deberán obtener sus respectivas licencias de primera ocupación por parte del Concello.

Recuperaciones inmobiliarias en la zona

"Construir en zona Pepri [ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería] no es cómodo", admiten las fuentes. La protección de los inmuebles o las características de las calles, estrechas o peatonales, dificultan la maniobrabilidad de las empresas del sector y encarecen los trabajos, y, por lo tanto, el valor de las viviendas habilitadas para ocupar.

Son más frecuentes las reformas que la obra nueva en esta zona del centro de A Coruña. Además de las tres rehabilitaciones en Estrecha de San Andrés, en Pescadería se han llevado a cabo (y se desarrollan actualmente) otras obras similares en inmuebles que llevaban mucho tiempo abandonados.

Edificio reformado entre las calles Orzán y Cordelería, con pisos en venta. Quincemil

La más llamativa es la recuperación de un gran edificio con fachadas a las calles Orzán y Cordelería que desde enero pasado, y tras dos años de reforma, pone a la venta pisos y apartamentos.

Otros trabajos de rehabilitación que llevan meses en marcha se localizan en Panaderas, Orzán y San Andrés, como frente a la iglesia castrense y en el bloque adquirido por la Xunta en el número 88 para dedicarlo a alquiler social. En el número 4, en cambio, se construyen desde hace dos años pisos de lujo en un solar que durante décadas estuvo vacío.