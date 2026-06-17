Galicia elevará a los 45 años la edad de acceso a los avales de la Xunta para adquirir una vivienda

La edad máxima para acceder al programa de avales de la Xunta será de 45 años a la hora de suscribir una hipoteca y adquirir una vivienda. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento gallego.

La medida entrará en vigor ya en la próxima convocatoria, prevista para el año que viene. Hasta ahora, la edad máxima para solicitar estos avales era de 36 años.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afeado a Rueda tras el anuncio que haga "propaganda" en política de vivienda, instándolo a blindar la "protección permanente" de la pública para evitar la "especulación".

El mandatario autonómico replicó a este respecto que su Gobierno modificó la normativa (a través de la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos) para que "haya protección permanente en toda la vivienda pública": "Los que le preparan las cosas se lo deberían contar para que no proponga algo que lleva hecho un cierto tiempo".

Rueda también ha aludido a que "uno de los grandes problemas" que tienen los jóvenes para poder acceder a una vivienda es la entrada del 20% que exigen los bancos para poder acceder a una hipoteca. La Xunta había habilitado un programa de avales del que se podían beneficiar gallegos de hasta 36 años, ahora ampliado hasta los 45.

El presidente de la Xunta ha cargado contra las políticas de vivienda del Gobierno central, acusándolo de hacer "anuncios" que no se materializan mientras "hace caja" con Galicia por la venta de propiedades de Sareb. Rueda, además, hizo alusión a la coyuntura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: "Qué estará pensando tantísima gente que tiene tantos problemas para hacer una vivienda y a la que no llega el dinero".

Intercambio de palabras

"No me conteste como un tertuliano chusqueiro", replicó Besteiro, antes de recalcar que lo que exigen los socialistas es que no haya "excepciones" en lo que respecta al blindaje de la vivienda protegida y se ha reafirmado en que la normativa consolidada y publicada a finales de diciembre de 2025 las permite.

"(La Ley) otorga duración permanente a la protección de las viviendas protegidas de promoción pública y de las protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por un promotor público, así como de las viviendas protegidas promovidas o rehabilitadas por entidades participadas mayoritariamente por el Instituto Galego de Vivenda e Solo", señaló el socialista.

Besteiro ha matizado que para el resto de las viviendas protegidas, la duración del régimen legal de protección será de 30 años desde la fecha de su calificación definitiva, salvo que se trate de promociones que se califiquen como viviendas de protección autonómica con destino a alquiler, en cuyo caso será de 15 años.

"Llevamos 39 sesiones de control al presidente, nueve de ellas con una pregunta del grupo socialista sobre vivienda y de lo único que me habla de de Pedro Sánchez. Lo único que espero es que me conteste como presidente y no como un tertuliano chusqueiro", ha esgrimido Besteiro, quien ha remarcado las competencias de vivienda son autonómicas y se ha preguntado dónde están las viviendas comprometidas por Rueda.

"Pues le hago una propuesta: vamos a visitarlas. Y por cada una que veamos, podemos ver alguna de las 183.000 que hizo Pedro Sánchez que iba a hacer. Supongo que ninguna en Galicia", ha contrapuesto Rueda, antes de afirmar que la vivienda es un "tema central" para la Xunta al que se están dedicando "grandes esfuerzos".

El presidente de la Xunta ha reafirmado el compromiso de duplicar el parque público de vivienda esta legislatura, pasando de 4.000 a 8.000 en 2028, y llegando a 10.000 en el año 2030. Además, Rueda señaló que en todos los Consellos da Xunta va a alguna medida de vivienda, reivindicando los pasos dados como la creación de los "pioneros" Proyectos de Interés Autonómico para reducir a la mitad los plazos para tramitar nuevo suelo para vivienda protegida.

Rueda también ha mencionado el impulso de ayudas de hasta 20.000 euros para la compra de vivienda protegida, y ha aludido a financiar la promoción pública de viviendas por los ayuntamientos, facilitar la finalización de edificios inacabados siempre que la mitad de sus pisos sean protegidos o ampliar los límites de renta para acceder a las ayudas, según recoge Europa Press.