Así se abre paso la vivienda industrializada en las zonas más demandadas de Galicia.

Galicia consolida el interés por un modelo constructivo que gana terreno en las áreas de mayor demanda, impulsado por un comprador que busca viviendas más adaptadas a su forma de vivir y procesos de construcción más definidos

Viviendas más eficientes, plazos más previsibles y una nueva forma de entender la obra residencial empiezan a ganar terreno en Galicia. La industrialización en la construcción, durante años asociada a un sistema por desarrollar, ocupa en la actualidad su propio lugar dentro del mercado inmobiliario, destacando en un contexto marcado por la escasez de suelo finalista, el incremento de costes, la falta de mano de obra especializada y una demanda cada vez más atenta al comportamiento energético de las viviendas.

La transformación afecta tanto a la manera de construir como a la forma de valorar y comercializar una propiedad. La fabricación por módulos, los procesos en taller y los sistemas constructivos en entornos controlados ganan espacio en un mercado que busca reducir incertidumbre y responder a nuevas formas de vivir.

En Galicia, esta evolución tiene una lectura especialmente clara. La comunidad combina una fuerte tradición de vivienda unifamiliar, un litoral de alta demanda, municipios metropolitanos con poca oferta disponible y perfiles residenciales que valoran cada vez más la privacidad, el espacio exterior, el confort térmico y el bajo mantenimiento.

Este modelo se presenta como una solución completa. Puede adaptarse al suelo, al planeamiento, tiene encaje arquitectónico y la capacidad de adaptar cada proyecto para dialogar con el paisaje. En el segmento unifamiliar, especialmente en zonas costeras y áreas residenciales de baja densidad, su potencial resulta cada vez más indiscutible.

Un cambio sectorial más que una moda constructiva

La industrialización cambia la forma de pensar la vivienda de nueva construcción. Frente a la obra tradicional, más expuesta a retrasos, desviaciones de presupuesto y condicionantes meteorológicos, los sistemas en fábrica permiten trasladar parte del proceso a entornos controlados, mejorar la trazabilidad de los materiales y ganar precisión técnica.

Para quien compra, la ventaja no está sólo en que la casa pueda estar lista antes. Está en saber con mayor claridad qué se va a construir, con qué calidades, en qué plazo y con qué prestaciones. En un mercado donde la incertidumbre pesa cada vez más en la decisión final, la previsibilidad empieza a ser un valor residencial.

También tiene implicaciones para promotores y comercializadores. La reducción de tiempos, la optimización de procesos y la posibilidad de estandarizar determinadas soluciones sin renunciar a la personalización abren una vía de interés en promociones de escala controlada, viviendas aisladas y conjuntos residenciales de baja densidad.

La cuestión de fondo no es si la construcción industrializada puede sustituir a la obra tradicional. La pregunta es en qué proyectos puede aportar valor. Y en el mercado gallego, por estructura territorial, clima y cultura residencial, esa respuesta pasa sobre todo por la vivienda unifamiliar, las parcelas bien ubicadas y los enclaves donde el producto nuevo escasea.

Montalvo como síntoma de la nueva obra residencial

Uno de los ejemplos que permite leer hacia dónde se dirige la demanda es Finca Montalvo, en Sanxenxo. La promoción, situada en el entorno de la playa de Montalvo, reúne dieciséis viviendas unifamiliares en una urbanización privada y cerrada, con parcelas individuales, jardín y piscina.

Montalvo permite ver con claridad esa evolución del producto residencial en las zonas de mayor presión. Ya no se busca únicamente proximidad al mar o una segunda residencia estacional. Se demanda privacidad, espacios exteriores utilizables, arquitectura contemporánea y una casa capaz de responder a usos más prolongados durante el año.

Sanxenxo representa bien esa transformación. El municipio se ha consolidado como una de las grandes referencias de la vivienda de alto valor en Galicia, especialmente en enclaves vinculados a playas como Montalvo, Areas o Canelas. En los análisis recientes sobre vivienda prime, Sanxenxo aparece entre los concellos con mayor precio medio por metro cuadrado de la comunidad, junto a A Coruña, Nigrán, Vigo y O Grove.

La presión en este tipo de ubicaciones explica el interés por formatos residenciales que aporten baja densidad, jardín, piscina, privacidad y mayor control sobre las calidades.

Montalvo encaja en esa lectura no como reclamo comercial, sino como ejemplo de una tendencia más amplia: el desplazamiento del deseo residencial hacia casas nuevas, eficientes y pensadas para una vida menos estacional.

Dónde puede crecer este modelo en Galicia

El recorrido de los sistemas constructivos industrializados no será homogéneo. Su mayor potencial se concentra donde coinciden suelo disponible, demanda solvente, preferencia por vivienda unifamiliar y escasez de producto nuevo.

Uno de los principales focos está en las Rías Baixas, con Sanxenxo, Nigrán, Baiona, O Grove, Poio y parte de O Morrazo. En estos municipios se valora la proximidad al mar, el paisaje y la conexión con Vigo o Pontevedra.

En esta zona, la demanda ha dejado de ser exclusivamente vacacional. Cada vez aparecen más compradores que buscan fijar allí su residencia habitual. La obra nueva de Montalvo, en Sanxenxo, encaja en esta evolución: baja densidad, espacio exterior, cercanía al mar y una forma de vida prolongada junto al paisaje.

La vivienda industrializada se abre paso en las zonas más demandadas de Galicia.

El segundo foco se encuentra en el entorno de A Coruña y Oleiros, uno de los mercados más consolidados para vivienda unifamiliar de alto nivel. Oleiros destaca por su combinación de privacidad, jardín y cercanía a la ciudad. Santa Cruz, Bastiagueiro, Perillo, Liáns o Santa Cristina concentran una demanda asociada a calidad de vida.

También presentan recorrido el litoral residencial de Vigo y la corona metropolitana de Santiago, con una lógica común: casas menos densas, mejor conectadas con el entorno y más ajustadas a usos actuales.

La mirada comercial: menos producto, más criterio

La lectura sectorial también afecta a cómo se valora y se comercializa una vivienda. En un mercado con compradores más informados, la calidad técnica, la distribución y la eficiencia pesan cada vez más en la decisión final.

Alberto Otero, socio de Ünique, ha defendido que la comercialización de una vivienda de alto valor exige algo más que una propiedad bien ubicada. El comprador actual no adquiere únicamente "ladrillo de calidad y localización", sino una experiencia residencial y una determinada forma de vida.

Esa idea encaja con este modelo cuando se orienta al segmento medio-alto o premium. No basta con hablar de rapidez: el producto debe estar documentado y explicar qué aporta en confort, uso y mantenimiento.

La mirada técnica: envolvente, confort y precisión

La otra clave está en la arquitectura. Luis Tourón-Figueroa, arquitecto y socio de Ünique, ha señalado que los compradores muestran una preferencia creciente por soluciones menos visibles pero decisivas: aislamiento térmico y acústico, eliminación de puentes térmicos, carpinterías exteriores de altas prestaciones y una envolvente de calidad.

Este punto resulta central para entender el avance de los procesos industrializados. La construcción en entornos controlados puede mejorar la precisión, reducir errores y favorecer un comportamiento energético más estable. En Galicia, donde humedad, lluvia y viento condicionan el confort interior, la envolvente se convierte en un elemento determinante.

Esta evolución desplaza el lujo residencial hacia una idea menos ostentosa y más técnica: silencio, temperatura estable, bajo consumo y confort cotidiano.

Qué espacios interiores y exteriores se demandan

La nueva vivienda unifamiliar ya no se entiende como una suma de habitaciones. Se buscan casas menos compartimentadas y funcionales, con cocinas conectadas al salón, salida directa al porche o al jardín, grandes ventanales y estancias polivalentes.

El teletrabajo también ha cambiado la vivienda. El despacho ya no es un extra ocasional, sino una estancia relevante, con luz natural, aislamiento acústico y buena conectividad.

El exterior se ha convertido en otro gran factor de decisión. Jardín, porche, terraza protegida y piscina aparecen entre las preferencias de quienes buscan vivienda unifamiliar. En Galicia, además, el diseño exterior exige inteligencia climática: aleros, pérgolas, zonas protegidas y materiales resistentes.

La privacidad es otro factor clave. En zonas como Sanxenxo, Montalvo, Nigrán, Baiona, Oleiros o el litoral de Vigo, se busca proximidad al mar, pero también intimidad.

Una oportunidad para el sector, con exigencias

La industrialización puede convertirse en una herramienta relevante para la vivienda de nueva construcción en Galicia, pero su consolidación dependerá de la calidad de los proyectos. El mercado no premiará únicamente la rapidez, sino la implantación en la parcela, la distribución, la integración en el paisaje y la respuesta al modo de vida actual.

Montalvo representa esa transición hacia una obra nueva vinculada a la baja densidad, al espacio exterior y a la vida junto al mar. En Oleiros, el fenómeno se lee desde otra clave: un mercado residencial donde la privacidad, el jardín, la cercanía a A Coruña y la calidad constructiva tienen un peso creciente.

La industrialización no sustituirá a la arquitectura ni al conocimiento del territorio. Pero puede aportar control, confort y una forma más racional de construir viviendas preparadas para la vida que hoy se demanda.