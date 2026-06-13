Javier Gil: "La generación de inquilinos tiene la llave del cambio en la crisis de la vivienda"

La crisis de la vivienda en España y su impacto en el acceso y los precios se pueden abordar con distintos enfoques. Javier Gil, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo hace en el libro Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad (Capitán Swing, 2026).

Su profunda lectura del problema apunta a varias fuentes, a distintos culpables financieros y políticos, y propone una vía de esperanza a través de la respuesta de los ciudadanos, cada vez más "hartos" con las desigualdades que sufren. Gil desarrollará su visión del conflicto el próximo miércoles 17 de junio (19:00 horas) en una conferencia abierta en la delegación en A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), en el 64 de la calle Federico Tapia.

Le hago una breve radiografía de proyectos inmobiliarios en A Coruña. Se anuncian 1.000 pisos en O Castrillón, nuevas viviendas en Xuxán, se construirán más de 3.000 en Visma, 4.000 en Monte Mero, donde se prevé que haya 13.000 vecinos... ¿Todo esto es factible, es creíble? ¿Es una solución a la crisis de la vivienda?

Esto no es la solución. Si se fija en los precios que tendrán las viviendas libres de esos desarrollos urbanos, verá que son carísimos. No es vivienda asequible. Quien construye pisos nuevos es para ganar mucho dinero, no para que bajen los precios. La construcción es un mercado central de especulación que busca una rentabilidad desorbitada. Si quieres construir vivienda para que bajen los precios, tienes que regular: quién construye, bajo qué normas.

Esos polígonos incluyen vivienda protegida, más asequible.

Si es vivienda de protección que no acaba privatizándose y controla los precios, sí bajan los precios, pero el impacto es mínimo, son porcentajes muy bajos en relación al conjunto del mercado.

¿Nunca ha dejado de existir la especulación inmobiliaria?

De 2008 en adelante vemos que hay mucho dinero internacional que no encuentra mercado donde invertir de forma rentable. Ese dinero se desplaza hacia la vivienda en alquiler y quienes compran viviendas no es para vivir en ellas, sino como negocio, como quien compra criptomonedas, oro o acciones en Bolsa. Es otro tipo de especulación que hace que suban los precios de la vivienda.

"Las campañas de vivienda que hace el Estado son palabras vacías. En ocho años de gobierno los precios no han hecho más que subir" Javier Gil, autor de 'Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad'

Esta especulación hace que la generación de inquilinos, aunque trabaje y se esfuerce, con sus salarios no va a poder pagar los precios de la vivienda. Hay una demanda especulativa que los ha desconectado de la economía real. Tienen que vivir de alquiler y eso se convierte en una fuente de transferencia de rentas de quienes menos tienen y están más excluidos de la propiedad inmobiliaria hacia los que más tienen.

Mientras, el Estado anuncia planes para construir miles de pisos, adquirir suelo, comprar propiedades de la Sareb cuando existía... Estas campañas que aluden al estado del bienestar, ¿qué pretenden, o qué ocultan?

Las campañas de garantizar el derecho a la vivienda son palabras vacías. En ocho años de gobierno los precios no han hecho más que subir. Cada vez hay más población que vive de alquiler, más concentración de la propiedad... Se habla de políticas que acabarán con la especulación y convertirán la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar, pero en términos materiales eso no es así.

Cubierta del libro de Javier Gil. Cedida

¿No hay límites para esa especulación o para los fondos de inversión?

No es que no haya límites, es que tienen una alfombra roja. Los fondos que compran, venden o alquilan viviendas en España pagan menos impuestos que los que pagamos usted y yo por hacer lo mismo. El mercado está regulado para que suban los precios.

¿No se aprendió nada de la crisis inmobiliaria de 2008?

Nada. Las cosas están peor. Cada vez se utilizan más recursos públicos para que unas minorías obtengan beneficio financiero a costa de unas mayorías sociales para las que cada vez es más duro llegar a fin de mes.

¿De la crisis de vivienda actual podemos aprender algo?

Que hay que cambiar el modelo. La oportunidad de la crisis actual es que la gente está diciendo "basta ya". En mi libro analizo muchas encuestas que muestran que hay un cambio en el sentido común: esto es insostenible. Hay que regular el precio, la vivienda vacía, los pisos turísticos, acabar con la concentración de propiedades, con la especulación.

"España es un paraíso para la especulación. Si regulamos cambiando las reglas del juego y hay especuladores que no las quieren cumplir, que se vayan. No generan bienestar al país" Javier Gil, autor de 'Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad'

¿En dónde pone la esperanza?

La generación inquilina tiene la llave del cambio, se moviliza, de forma masiva en muchas ciudades. Se enfrenta a los grandes fondos de inversión. El fundador de Blackstone, el primer propietario de vivienda en España, es el principal donante de Donald Trump y uno de sus asesores.

¿Pero siguen ganando los fondos?

Ahora mandan, se lo pueden permitir, tienen la capacidad de marcar la política de vivienda en España. Pero la generación inquilina y la población en general están cada vez más hartas. Necesitamos que la rabia se transforme en movilización política para que cambie el modelo inmobiliario.

Un obrero en un edificio en construcción de A Coruña. Quincemil

España es un paraíso para los especuladores. Si cambiamos las reglas del juego y hay especuladores que no las quieren cumplir, que se vayan. Cuando se dice que los inversores se irán del país porque regulamos pisos turísticos o bajamos los alquileres, yo digo: que se vayan, es lo que necesitamos, porque no generan bienestar al país.

¿Vivimos peor y con más desigualdad?

La crisis de vivienda es una crisis de desigualdad y de concentración de riqueza. Según el Banco de España, en 2008 el 1% más rico de este país tenía la misma riqueza que el 50% más pobre. De aquel año en adelante esta desigualdad se ha disparado por tres.

Y la principal razón es la propiedad inmobiliaria: cada vez hay más inversores con más viviendas que no las usan para vivir sino como negocio para ampliar su patrimonio. Esto es lo que está rompiendo nuestra sociedad. La generación inquilina tiene que luchar por su futuro.