Avanza en Xuxán, en A Coruña, la construcción de 50 viviendas públicas en la parcela Z-37

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en la construcción de un nuevo edificio residencial en la parcela Z-37 del barrio de Xuxán, en la rúa Cernadas, donde se levantarán 50 viviendas de titularidad municipal destinadas al alquiler social, dentro de una actuación que supone una inversión de 10,2 millones de euros.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido la relevancia de esta promoción y ha subrayado que "la vivienda es una de las prioridades absolutas del Ayuntamiento", enmarcando este proyecto dentro de la estrategia municipal para ampliar el parque público residencial.

Rey ha destacado además el refuerzo en materia de accesibilidad: "Una quinta parte de las viviendas serán adaptadas, cinco más de lo que marca la normativa. Queremos ir por delante en inclusión", ha señalado durante la visita a las obras.

El edificio contará con 104 plazas de aparcamiento, de las cuales 12 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida y 14 para motocicletas, además de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, patinetes y otros sistemas de movilidad.

En cuanto al estado de ejecución, las obras se encuentran en torno al 30% de avance, con la estructura prácticamente en su fase final. El Ayuntamiento mantiene la previsión de finalizar el proyecto en agosto de 2027.

"Estamos en la fase final de la estructura, que se terminará este verano, y después continuaremos con la albañilería, la envolvente y todos los sistemas técnicos del edificio", ha explicado la regidora.

Retraso en la entrega

La alcaldesa ha reconocido que el calendario ha sufrido ajustes: "Ha habido retrasos por las inclemencias meteorológicas, por la dificultad para encontrar mano de obra y por trabajos adicionales no previstos", ha detallado Inés Rey.

El proyecto se integra en una estrategia más amplia de vivienda pública en la ciudad: "No es una actuación aislada, sino parte de una política continuada de vivienda", ha señalado, recordando medidas como la regulación de viviendas turísticas, la declaración de zona tensionada o la cesión de suelo para vivienda pública.

En este sentido, el Ayuntamiento estima que desde 2022 se han impulsado alrededor de 3.000 viviendas entre obra nueva y rehabilitación en A Coruña.

Sobre la demanda habitacional, la alcaldesa ha indicado que no existen datos oficiales completos por parte de otras administraciones: "La Xunta no facilita esos datos, pero estimamos en torno a 3.000 personas demandantes de vivienda".

Asimismo, ha puesto en valor la labor de la oficina municipal de vivienda: "Estamos reforzando el asesoramiento para acompañar a la ciudadanía en el acceso a una vivienda", ha añadido.

El contacto con las asociaciones de taxi

Por último, en relación con la movilidad y el área de prestación conjunta del taxi, Inés Rey ha insistido en el diálogo constante con el sector: "El contacto con las asociaciones del taxi es permanente, aunque ahora mismo no hay reuniones previstas en agenda".