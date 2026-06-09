La Xunta entrega dos viviendas rehabilitadas en Betanzos (A Coruña) dentro del plan Rexurbe

La Xunta de Galicia ha entregado este lunes en Betanzos dos nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler tras la rehabilitación de inmuebles en el casco histórico a través del programa Rexurbe. Las adjudicatarias, ambas menores de 36 años, pagarán rentas de 116 y 167 euros mensuales por estos nuevos hogares situados en las calles Venela dos Clérigos y Alfolí.

La conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, fue la encargada de hacer entrega de las llaves y destacó que el programa Rexurbe permite recuperar edificios en desuso y transformarlos en vivienda pública de calidad con protección indefinida. Además, subrayó que el objetivo no es solo residencial, sino también de revitalización urbana. "Con este programa adquirimos inmuebles en cascos históricos para rehabilitarlos y destinarlos a vivienda pública", señaló.

Allegue puso en valor la intervención realizada en Betanzos, donde la Xunta ha adquirido un total de 17 inmuebles que permitirán alcanzar 22 viviendas públicas, de las que 15 ya están rehabilitadas. Según explicó, esta actuación contribuye a dinamizar el casco histórico y atraer nueva vida social y económica al municipio.

Durante el acto, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, reclamó a la Xunta que dé continuidad al programa y amplíe su alcance en la ciudad. La regidora pidió que se retome la compra de más inmuebles en el casco histórico para aumentar el parque público de vivienda. "Es necesario que la Xunta mantenga su compromiso con Betanzos y siga apostando por programas como el Rexurbe", afirmó.

Barral defendió además que el Concello está avanzando en la planificación urbanística con el nuevo PXOM y en la reserva de suelo para vivienda pública, incluyendo terrenos procedentes del acuerdo con la Sareb. En este sentido, insistió en la necesidad de coordinación entre administraciones para responder a la creciente demanda de vivienda en la ciudad.