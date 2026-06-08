Así serán las 58 nuevas viviendas de promoción pública que la Xunta construirá en O Bertón, Ferrol

Así será el nuevo edificio de viviendas de promoción pública de la Xunta en O Bertón. Xunta

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes a la construcción de 58 viviendas de promoción pública en la parcela 14 de O Bertón, en Ferrol. Las obras se licitarán por 10.157.691,36 euros según el proyecto redactado por UTE Monteoliva-Fraga y Mantiñán Bertón 2, adjudicado por 361.185 euros, incluida la dirección de obra.

Las viviendas de promoción pública contarán con garaje y trasteros y estarán ubicadas en un edificio con bajos comerciales. La parcela en la que se ubicará tiene 1.935,00 metros cuadrados y es propiedad de la Xunta.

Precisamente, el Gobierno gallego ha concretado que la planta de sótano estará destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones; y la planta baja a soportales de uso público, seis portales de acceso y locales de instalaciones, reserva para el almacenamiento de contenedores de basura, cuartos de limpieza, trasteros y cuatro locales comerciales. Las plantas altas serán para el uso de vivienda.

¿Cómo será el edificio?

La diferente profundidad edificable da lugar, por otro lado, a un edificio con dos bloques continuos diferenciados en altura: de cuatro plantas en el lineal orientado al norte y de cinco en el bloque en U que da al sur, este y oeste.

El bloque en U tiene dos portales con 12 viviendas en cada uno de los extremos, cada una de ellas de uno, dos o tres dormitorios excepto en la planta cuarta, donde las más grandes se adaptan para personas con discapacidad y se quedan con dos cuartos. Este bloque tiene otros dos portales con ocho viviendas en la parte central, todas ellas con tres habitaciones.

El bloque lineal, por otro lado, tiene dos portales con nueve viviendas cada uno que contarán con uno, dos o tres dormitorios.

Esta es la distribución y usos por plantas:

Planta sótano: destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones, que ocupa toda la superficie de la parcela

Planta baja: destinada a soportales de uso público, seis portales de acceso y locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de la basura, cuartos de limpieza, trasteros y cuatro locales comerciales

Planta primera, segunda y tercera: destinadas a 16 viviendas por cada planta (tres viviendas de un dormitorio, cinco viviendas de dos dormitorios y ocho viviendas de tres dormitorios en cada una de las plantas)

Planta cuarta: destinada a 10 viviendas (una vivienda de un dormitorio, cinco viviendas de dos dormitorios y cuatro viviendas de tres dormitorios)

La Xunta tiene actualmente 353 viviendas de promoción pública en diversas fases de ejecución en Ferrol, todas ellas en suelo urbanizado por el Gobierno gallego en O Bertón.