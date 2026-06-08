Luz verde a un nuevo edificio de 15 plantas en San Pedro de Visma, en A Coruña: 100 viviendas de hasta 4 dormitorios

San Pedro de Visma, en A Coruña, es una de las zonas con mayor crecimiento y proyección urbanística de la ciudad. Hace poco comenzó la construcción del primer edificio de la zona, mientras que otros ya han obtenido licencia y se encuentran en fase de comercialización, como son las dos promociones que llevará a cabo Metrovacesa en el polígono.

Metrovacesa tiene dos promociones en venta en San Pedro de Visma. Por un lado, la Torre Aura, de la que se ha vendido algo más del 30% de la misma, y Residencial Caleida, también en fase de comercialización y para la que ya han obtenido la licencia de obra.

Una inversión total de 28,3 millones de euros

Salón y dormitorio de Residencial Caleida Metrovacesa

Metrovacesa ha obtenido la licencia de obras para desarrollar Residencial Caleida, una nueva promoción inmobiliaria ubicada en el ámbito de San Pedro de Visma, en A Coruña, donde se prevé la construcción de unas 3.600 viviendas.

El proyecto supondrá una inversión total de 28,3 millones de euros y contempla la construcción de 100 viviendas distribuidas en un edificio de planta baja y 15 alturas.

La promoción ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas equipadas con terraza, plaza de garaje y trastero. Además, contará con diversas zonas comunes pensadas para el bienestar de los residentes, entre las que destacan una piscina comunitaria, jardín privado y un salón social.

Piscina comunitaria de Residencial Caleida Metrovacesa

Situada junto al barrio del Ventorrillo y muy cerca del centro de A Coruña, Residencial Caleida disfrutará de buenas conexiones gracias a la Tercera Ronda y de una amplia oferta de servicios, centros educativos, equipamientos, carril bici y espacios verdes.

El proyecto, diseñado por Álvaro Romero, del estudio ARA Arquitectos, apuesta por una arquitectura contemporánea, espacios funcionales y materiales de calidad.

"Residencial Caleida nace con la vocación de integrarse en el nuevo ámbito de San Pedro de Visma, aportando vivienda de obra nueva en un entorno residencial en desarrollo. Nuestro objetivo es avanzar con rigor, transparencia y respeto al entorno, ofreciendo un proyecto diseñado desde criterios de eficiencia, confort y calidad arquitectónica", señala Miguel Vázquez de las Cuevas, Gerente de Promociones en la delegación de Centro Norte de Metrovacesa.

A fecha de 21 de mayo de 2026, Metrovacesa confirmó a Quincemil que ya se había vendido un 42% de las viviendas en su fase de comercialización.

Sostenibilidad y eficiencia

Terrazas y exterior de Residencial Caleida Metrovacesa

Las viviendas de Residencial Caleida contarán con un diseño que ofrecerá un elevado nivel de eficiencia energética y confort. La promoción contará con calificación energética A e incorporará sistemas eficientes de climatización, iluminación LED en zonas comunes, medidas de ahorro de agua y preinstalación para la recarga de vehículos eléctricos.

Además, el proyecto incluirá soluciones constructivas que mejoran el aislamiento térmico y acústico, contribuyendo a crear viviendas más sostenibles, cómodas y eficientes.

Viviendas desde 293.200 euros

Las opciones a la venta varían su precio en función del número de dormitorios y altura en la que se encuentren. La opción más económica parte de los 293.200 euros por una vivienda de dos dormitorios en la primera planta. Un piso de la misma tipología, pero en la planta diez, eleva su precio a los 408.600 euros.

En cuanto a las tipologías de 3 dormitorios, las opciones que se pueden ver en la web de Metrovacesa parten de los 384.000 euros en la primera planta, y de 389.000 euros en la cuarta planta. Si nos fijamos en las viviendas de 4 habitaciones, en la planta doce cuesta un mínimo de 608.200 euros.