El polígono de Visma, en A Coruña, obtiene la licencia de construcción de un edificio de 100 viviendas

El Concello de A Coruña ha aprobado este miércoles en su Xunta de Goberno Local otorgar una licencia de construcción para un edificio de un centenar de viviendas en San Pedro de Visma.

Las previsiones municipales son que el polígono esté listo al completo en el año 2030. Dos años antes, en el 2028, se entregarán las primeras viviendas.

En cuanto al inmueble aprobado este miércoles, este se localiza en el sector norte, cerca de la Tercera Ronda e incluye también locales y garajes.

En total, como indicó el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, en rueda de prensa esta mañana, el objetivo es que haya un total de 3.600 viviendas. Además, aquí también se plantea la construcción de una pista deportiva y un aparcamiento.