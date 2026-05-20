El proyecto del Parque de Oza en A Coruña deberá adaptarse por el impacto de las torres de pisos

Ámbito del Parque de Oza desde O Castrillón, con la vista de la ciudad al fondo. Concello de A Coruña

Los promotores del polígono residencial del Parque de Oza, en A Coruña, tendrán que realizar cambios en la tramitación de su proyecto de construir unas 1.000 viviendas después de que la Xunta de Galicia se haya pronunciado sobre el impacto paisajístico de los edificios más altos, de hasta 17 plantas.

La Consellería de Medio Ambiente ha recogido en un informe preceptivo una serie de cautelas y consideraciones que tendrán que ser incorporadas por los promotores al proyecto, al que determina además someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

El desarrollo del Parque de Oza se ubica junto al barrio de O Castrillón, una de las áreas más elevadas de la ciudad. Dos asociaciones vecinales de A Coruña presentaron alegaciones al proyecto a finales de 2024.

El documento señala que el proyecto inmobiliario se ubica en una "localización comprometida por la topografía y la exposición visual". Por ello, la Xunta solicita que se complete el análisis de la incidencia visual del nuevo desarrollo urbanístico, "en especial respecto a las tres torres proyectadas, desde puntos de observación sensibles del entorno (cotas altas de la ciudad, miradores y sendas panorámicas)".

Medio Ambiente pide corregir los colores de acabado de las nuevas edificaciones "con el fin de lograr una integración armoniosa con el entorno". También apuntan a la necesidad de revisar la edificabilidad asignada a una manzana, la situada frente al complejo deportivo.

La Xunta también requiere justificar en un análisis comparativo la nueva ordenación, y que esta evite el exceso de fraccionamiento de los espacios y las zonas verdes públicas, ampliando el estudio de soleamiento existente en distintas franjas horarias y estaciones.

Movilidad

Hay otras puntualizaciones. El informe propone evaluar la incidencia de los cambios propuestos sobre la movilidad general de la zona, exigiendo que se complete con un estudio de capacidad de absorción de las calles previstas y las ya ejecutadas, así como que se confirme la suficiencia de plazas de aparcamiento.

Los itinerarios accesibles y seguros deberán ser garantizados tanto en el apartado de movilidad peatonal como para los ciclistas y el transporte público.

Desde el punto de vista patrimonial, el estudio arqueológico elaborado por Medio Ambiente no halló restos, por lo que la Xunta concluye que no resulta preciso establecer cautelas protectoras.

El equipo multidisciplinar encargado del diseño trabajará de inmediato en atender estas indicaciones y encajar las sugerencias en materia medioambiental para poder seguir con su tramitación, informan los promotores del Parque del Oza.