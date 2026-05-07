Acuerdo entre PSOE y BNG para desbloquear el proyecto urbanístico del Parque do Agra en A Coruña

El PSOE y el BNG han llegado a un acuerdo para desbloquear el proyecto de urbanización del Parque del Agra en A Coruña, donde se podrían levantar 400 viviendas repartidas en torres residenciales. En concreto, en las calles próximas al Parque del Observatorio, donde se sitúa la AEMET.

El asunto fue retirado por la alcaldesa, Inés Rey, del pleno del pasado 9 de abril, al no contar con mayoría absoluta para su aprobación, con el objetivo de organizar una mesa de trabajo con los vecinos, a petición del BNG, para hacerles partícipes del proceso de tramitación.

El asunto será llevado de nuevo al pleno municipal. Según especifica el informe municipal de la propuesta, esta incluirá cambios derivados de la reunión mantenida con los vecinos el pasado 21 de abril, entre los que destaca la eliminación del edificio previsto en el acceso al nuevo parque en la calle Pascual Veiga.

Asimismo, el proyecto prevé la realización de un aparcamiento subterráneo bajo el espacio librepúblico correspondiente al resto de la parcela de las Adoratrices incluida en el polígono. También incorpora la reserva de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública prevista en las Normas Urbanísticas del PXOM/13.

El asunto, que necesita mayoría absoluta legal con 14 votos a favor para salir adelante, había sido incluido en el orden del día plenario del pasado 9 de abril tras la comisión municipal de Facenda, pero ante la previsible falta de apoyos suficientes en el Pleno, y tras el acuerdo con el BNG, fue retirado.

La candidata nacionalista a la Alcaldía, Avia Veira, confirmaba después el rechazo de su grupo a la modificación urbanística y censuraba que no hubiera consenso antes de llevar el asunto al Pleno: "Non estabamos de acordo nin no fondo nin na forma do cambio: pola falta de diálogo. A proposta do pleno de maio ten que ser distinta á que se pretendía aprobar hoxe".

Los vecinos rechazan la urbanización

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Veciños Agra do Orzán, Flor Antelo, reitera el rechazo de la agrupación al proyecto de urbanización en la zona. “Non estamos de acordo. Queremos que quiten os catro edificios, que é o acordo ao que chegamos na Xunta Directiva”.

En este sentido, insiste en que no quieren que se construyan edificios que tapen el “poco espacio verde” que tienen ahora en el barrio. Una demanda histórica en el Agra y por la que protagonizaron una multitudinaria manifestación el pasado 25 de abril en las inmediaciones del nuevo Parque del Observatorio. “No queremos que se construya ahí en lo poco que han abierto”, insiste.

La representante vecinal también confirma a Quincemil que este viernes, 8 de mayo, van a celebrar una reunión con el BNG.