Arranca la construcción del primer edificio de San Pedro de Visma en A Coruña: 3.200 m2 con 114 viviendas

A Coruña sigue creciendo y apostando por más vivienda nueva en la ciudad. Uno de los puntos clave de esta expansión es San Pedro de Visma, donde ya han arrancado las obras del primer edificio de la zona, conocido Residencial Atlántica.

Este proyecto, promovido por Anjoca, contempla la construcción de 114 viviendas, cuya licencia fue concedida el pasado mes de marzo. Con este primer paso, el barrio comienza a transformarse en uno de los focos urbanísticos de la ciudad, respondiendo a la creciente demanda de vivienda.

Arranca la construcción del edificio Residencial Atlántica

Edificio Residencial Atlántica, en San Pedro de Visma anjoca.com

El edificio Residencial Atlántica es el primer edificio que se levanta en una de las parcelas de San Pedro de Visma, una zona que se ha convertido en uno de los puntos con mayor actividad y proyección de la ciudad.

Esta construcción estará rodeada de amplias zonas verdes y muy cerca del mar. Lo mejor de todo es que gozará de perfectas conexiones a las principales vías de acceso a A Coruña, como la Tercera Ronda, la Avenida de Finisterre y Ronda de Outeiro.

La promoción, impulsada por la empresa Anjoca, contempla la construcción de 114 nuevas viviendas en la parcela Z4-R9LB, con una superficie aproximada de 3.200 metros cuadrados, y un presupuesto de 11,2 millones de euros. Se prevé un plazo de ejecución estimado de tres años, por lo que podrá estar finalizado en torno a 2029.

Ejemplo de un dormitorio en una vivienda del edificio Residencial Atlántica, en San Pedro de Visma anjoca.com

El edificio, con una característica forma en L, estará compuesto por cuatro sótanos, una planta baja, 10 pisos y una planta bajo cubierta. Además, incluirá dos locales destinados a uso comercial.

En cada planta se distribuirán 10 viviendas con terraza, mientras que la planta bajo cubierta albergará 7 áticos exclusivos con vistas al mar. En total, las viviendas, mayoritariamente de 3 dormitorios, estarán diseñadas para ofrecer amplitud y luz natural.

Ejemplo de un baño en una vivienda del edificio Residencial Atlántica, en San Pedro de Visma anjoca.com

Uno de los puntos fuertes del proyecto será su dotación de servicios y comodidades. El complejo dispondrá de más de 200 plazas de garaje, incluyendo espacios habilitados para la carga de vehículos eléctricos, así como trasteros para todas las viviendas.

También incorporará servicios como gimnasio comunitario, buzón digital y otras prestaciones que harán que no le falte de nada.

Con el inicio de la construcción del edificio Residencial Atlántica, San Pedro de Visma da un paso más en su consolidación como uno de los ejes del desarrollo residencial de A Coruña.