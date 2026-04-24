A la venta una aldea cercana a Galicia con embarcadero privado en un río

Una aldea entera en plena naturaleza, con acceso directo a un río y embarcadero propio, ha salido a la venta a escasos kilómetros de Galicia. Se trata de una de las propiedades más singulares del norte de España y está generando gran interés entre quienes buscan un proyecto rural único.

La finca, conocida como Lantero (en gallego, Llanteiro), se encuentra en el occidente de Asturias, en la parroquia de Serandinas (en gallego, Serandías), dentro del concejo de Boal, muy cerca de la frontera gallega y del entorno del río Navia. De hecho, en la aldea se habla gallego eonaviego, siendo uno de los últimos concejos asturianos de habla histórica gallega.

Una aldea privada con más de 6 hectáreas

El conjunto ocupa una superficie de más de 6,3 hectáreas y se comercializa por 690.000 euros. En su interior se encuentran varias construcciones tradicionales, entre ellas dos viviendas, dos hórreos y hasta una ermita, lo que refuerza su carácter histórico y rural.

Pero lo que realmente diferencia a esta propiedad es su acceso exclusivo al río Navia, uno de los principales cursos fluviales del occidente asturiano, con embarcadero propio incluido.

A un paso de Galicia y rodeada de naturaleza

La propiedad está comercializada por la agencia asturiana Veri Corral Inmobiliaria, especializada en viviendas singulares y patrimonio rural en el norte de España, que la presenta como una “aldea privada” con gran potencial turístico y residencial.

La aldea se encuentra en Lantero, en la parroquia de Serandinas, dentro del concejo de Boal, en el occidente asturiano y relativamente cerca de Galicia.

Aunque se trata de una zona rural y poco poblada, mantiene conexión por carretera con distintos núcleos urbanos: está a alrededor de una hora de Lugo y algo más de A Coruña, mientras que en Asturias se sitúa a una distancia similar de Oviedo y a menos de una hora de la costa, con Navia como uno de los puntos de referencia más próximos. Esta localización la sitúa en un entorno apartado, pero no completamente aislado.

Vista de la aldea

Una oportunidad singular en el mercado inmobiliario

Este tipo de inmuebles aparece de forma puntual en el mercado, ya que no es habitual que salgan a la venta conjuntos completos con varias edificaciones y terreno asociado en una misma operación.

En este caso, la propiedad reúne distintas construcciones tradicionales y una superficie amplia de finca, lo que obliga a tener en cuenta aspectos como el estado de conservación o las posibles actuaciones necesarias para su uso.

Además, elementos como el acceso al río forman parte de las características diferenciales del conjunto, aunque su aprovechamiento dependerá de la normativa vigente y de las condiciones del entorno.

En paralelo, este tipo de ofertas ha ido ganando presencia en los últimos años dentro de portales inmobiliarios, en un contexto en el que aumenta la visibilidad del mercado rural, especialmente en el norte de España.