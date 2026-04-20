Vecinos de Monte Mero, en A Coruña, presentan alegaciones al proyecto: "Esperamos que las atiendan"

Vecinas y vecinos afectados por las expropiaciones del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Monte Mero, en A Coruña, han presentado este lunes 20 de abril sus alegaciones al proyecto en la delegación de la Xunta en la ciudad herculina.

El número de personas afectadas que pueden perder sus casas ha subido de 180 personas a más de 200. Denuncian que el número de personas afectadas es cada vez mayor desde la publicación del proyecto, ya que muchas de las que inicialmente no estarían afectadas están recibiendo notificaciones de expropiación de sus viviendas y de las parcelas en las que estas se ubican.

"Hay gente que está recibiendo la notificación de que les van a expropiar la parcela y parte de sus viviendas es una notificación por carta, sin que previamente te lo hayan comentado en ningún momento", señala Mónica Díaz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Eirís y, también, una de las afectadas. "Esperamos que presentando las alegaciones las atiendan y respondan como se debe, razonablemente. Hay personas a las que les pilla en toda su propiedad o en parte de ella", añade.

La representante vecinal explica pone en duda el interés autonómico del proyecto: "Son viviendas que ya estaban previstas hacer en el Plan Xeral de A Coruña y no entendemos en ningún punto de todos los que la ley determina si cumple para ser de interés autonómico. Solo el 20% de ellas van a ser de alquiler social".

Zona de plantación de forraje y maíz

Además, Díaz señala que al principio les iban a pagar 10 euros el metro cuadrado, pero ahora el proyecto califica la zona como de plantación de forraje y de maíz. "Tenemos fibra óptica, alcantarillado, agua y luz. Tenemos absolutamente todo lo que se necesita para que sea considerado como urbano. Así que es un dato falso".

Asimismo, en cuanto a las viviendas de reemplazo que la Xunta ofrecerá a los vecinos afectados por las expropiaciones, Díaz indicó que "en ningún momento se comprometen a que sea una prioridad tenerlas listas pronto. Podemos estar hablando de 4, 5, 6 o 7 años viviendo de alquiler hasta que esas viviendas estén hechas".

La creación del nuevo barrio de Monte Mero supondrá la construcción de 4.397 viviendas, la mayoría protegidas, entre colectivas y unifamiliares, y según la Consellería de Vivenda e Infraestructuras albergará aproximadamente 13.000 nuevos vecinos.

Aprobación del proyecto

La aprobación inicial del proyecto se publicó el pasado 1 de abril en el DOG, con un plazo de 15 días para presentar alegaciones, que finaliza este lunes. Se espera que la tramitación definitiva concluya este mismo año 2026, para que en 2027 pueda licitarse la urbanización y en 2028 comenzar simultáneamente la construcción de viviendas.

Desde la Xunta sostienen desde hace meses que las expropiaciones son necesarias y que por ello, se tendrá en cuenta cada situación. Por lo que la planificación incluye un equilibrio entre espacio residencial y zonas verdes, donde más del 40% del suelo será verde, mientras que los realojos se gestionarán de forma transparente. La conselleira María Martínez Allegue afirmó hace unos días que "para los que no quieren el realojo, la compensación económica o suelo rústico se paga según establece la normativa. Para aquellos que sí aceptan, sufragaremos el 100% del alquiler provisional".

Este fin de semana la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo un encuentro con representantes vecinales del barrio de Xuxán para conocer de primera mano sus demandas. Durante el encuentro también se habló de Monte Mero, ya que ambos barrios se encuentran colindantes.

Uno de los anuncios más relevantes fue la reserva de una parcela de 3.500 metros cuadrados en Monte Mero para la construcción de un futuro centro de salud.