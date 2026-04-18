La Xunta se reune con los vecinos de Xuxán, en A Coruña, y avanza en el desarrollo de Monte Mero

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo un encuentro con representantes vecinales de Xuxán para conocer de primera mano sus demandas y avanzar en el desarrollo del barrio.

Durante la reunión, en la que también participó la directora territorial de Vivenda, se abordaron cuestiones clave como la falta de servicios, la movilidad y el acceso a la vivienda.

Do Campo destacó el papel protagonista del Gobierno autonómico en el crecimiento de Xuxán, con 104 viviendas actualmente en construcción y nuevos proyectos en marcha.

En concreto, explicó que está en fase de evaluación la redacción de 264 viviendas de promoción pública en una parcela, a las que se sumarán otras 264 en otra ubicación, licitadas recientemente con técnicas industrializadas.

Uno de los anuncios más relevantes fue la reserva de una parcela de 3.500 metros cuadrados en Monte Mero para la construcción de un futuro centro de salud.

Esta infraestructura daría respuesta a una de las principales demandas del barrio, aunque su ejecución dependerá del desarrollo urbanístico de la zona.

En materia de vivienda, la Xunta trasladó nuevas medidas para facilitar el acceso, como el aumento del límite de ingresos hasta cuatro veces el IPREM, o hasta 4,5 en el caso de familias numerosas.

También se reservará un 30% de las viviendas protegidas en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos, y se aplicará una bonificación del 100% en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, reduciendo costes para las familias.

La reunión también sirvió para informar sobre ayudas al tejido vecinal, con un presupuesto de 3 millones de euros destinado a la mejora de locales y equipamientos de asociaciones. Las subvenciones podrán cubrir hasta el total de la inversión, con un máximo de 12.000 euros para obras y 5.000 para equipamiento.

Reclaman avances más concretos

Por su parte, los vecinos valoraron positivamente el encuentro, aunque reclamaron avances concretos en servicios básicos como transporte público, sanidad o escuelas infantiles.

Asimismo, insistieron en los problemas de movilidad asociados al desarrollo de Monte Mero y pidieron coordinación entre administraciones para solucionarlos.

En relación con la atención sanitaria, propusieron medidas provisionales como el refuerzo del centro de salud de Matogrande, ante la incertidumbre de los plazos del nuevo equipamiento. También reiteraron la necesidad de una escuela infantil que cubra la demanda creciente de familias en la zona.

El proyecto de Monte Mero

El proyecto de Monte Mero, que prevé una inversión de 66 millones de euros y la construcción de más de 4.300 viviendas, fue calificado por la Xunta como "una oportunidad histórica para A Coruña".

La previsión es iniciar la urbanización en 2027 y simultanear obras de edificación en 2028.

La delegada autonómica agradeció la implicación vecinal y subrayó la importancia del diálogo continuo para adaptar las actuaciones públicas a las necesidades reales del barrio.