Confirmado por la Xunta de Galicia: ayudas de hasta 20.000 euros para comprar una vivienda protegida

La vivienda en Galicia tiene precios desorbitados que dificultan, y mucho, la adquisición de una vivienda en propiedad. Disponer de los ahorros necesarios -especialmente la parte que no financia el banco- resulta realmente complicado. Por ello, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha diferentes líneas de ayudas destinadas a favorecer la compra de la primera vivienda.

En este sentido, se ha anunciado una nueva línea de ayudas con un presupuesto de 1.500.000 euros para la adquisición de vivienda protegida. El importe a recibir dependerá del municipio en el que se ubique la vivienda: cuanto más elevado sea el precio de la localidad, mayor será la ayuda que se podrá obtener.

Hasta 20.000 euros de ayuda para comprar una vivienda protegida

Tres de cada cuatro jóvenes gallegos menores de 30 años vive con sus padres, un dato que refleja el complicado momento que atraviesa el mercado de la vivienda en la comunidad. Tanto los precios del alquiler como los de compra han alcanzado niveles que muy pocos pueden permitirse y, lo más preocupante, es que la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando.

Por ello, son muchos los jóvenes que necesitan ayudas para poder acceder a una vivienda. Más de 2.600 jóvenes de Galicia han solicitado el Bono Emancípate, una iniciativa que ofrece un incentivo económico para afrontar los primeros gastos de una vivienda propia.

A esto se suma el Bono Alugueiro Mocidade, del que ya se han beneficiado 2.033 nuevos jóvenes, quienes recibirán hasta 250 euros mensuales durante los dos primeros años de alquiler.

En esta línea de apoyo, la Xunta de Galicia ha lanzado una nueva ayuda destinada a la adquisición de vivienda protegida, con una dotación económica de 1.500.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse tras cinco días hábiles siguientes al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG) hasta el 15 de octubre de 2026.

La cuantía de estas ayudas depende de dos factores fundamentales: la edad del comprador y la ubicación de la vivienda.

En municipios con precios elevados -A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo-, las personas menores de 36 años pueden recibir hasta 20.000 euros, mientras que aquellas de 36 años o más podrán optar a un máximo de 16.000 euros.

Por el contrario, si la vivienda se ubica en municipios más económicos, los menores de 36 años podrán recibir hasta 16.000 euros, y quienes tengan 36 años o más podrán acceder a ayudas de hasta 12.000 euros.

El importe de la ayuda será del 20 % del coste de la vivienda, con los máximos indicados.

Uno de los requisitos principales es que la vivienda adquirida debe constituir la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria. Además, estas ayudas son compatibles con el aval de la Xunta del 20% para la compra de vivienda, una medida que, en el caso de la vivienda protegida, no tiene límite de edad.