Dos empresas de A Coruña impulsan un ambicioso proyecto de villas de lujo en Tenerife

Simulación de la nueva urbanización ante un atardecer frente al Atlántico Cedida

A Coruña vuelve a situarse en el mapa del desarrollo inmobiliario internacional. Dos compañías vinculadas a la ciudad, Esférica Inversiones y la constructora Desarrolla Obras y Servicios, están detrás de Ocean Hills, un proyecto residencial de alto nivel que ya se ejecuta en el sur de Tenerife y que aspira a convertirse en una referencia en el segmento de lujo.

La iniciativa no solo destaca por sus dimensiones y exclusividad, sino también por lo que representa: la capacidad del tejido empresarial coruñés para liderar proyectos ambiciosos fuera de Galicia. Ocean Hills es, en esencia, una apuesta por exportar conocimiento, inversión y marca A Coruña a uno de los enclaves más competitivos del mercado inmobiliario europeo.

Simulación de cómo será la construcción terminada, vista desde la piscina

18 villas en una de las zonas más cotizadas de Tenerife

El proyecto contempla la construcción de 18 villas unifamiliares en Los Cristianos, una de las áreas más demandadas del sur de la isla. Se trata de viviendas de alta gama, con diseño contemporáneo, pensadas para maximizar la luz natural, la privacidad y la conexión con el entorno.

Ubicadas en una posición elevada, las viviendas ofrecerán vistas abiertas al océano Atlántico y a la isla de La Gomera, un factor diferencial que refuerza su atractivo tanto para compradores nacionales como internacionales.

Además, su localización —a apenas 15 minutos del aeropuerto Tenerife Sur— facilita la conexión con las principales ciudades europeas, lo que sitúa a Ocean Hills en el radar de inversores que buscan activos en destinos consolidados.

Simulación de Ocean Hills en el entorno urbano de Los Cristianos

Sello coruñés en un proyecto de gran exigencia

Detrás de la ejecución está Desarrolla, empresa con sede en A Coruña, que asume un papel clave en un proyecto que exige altos estándares técnicos y constructivos. La compañía ha consolidado en los últimos años su presencia en Canarias, lo que le permite abordar este tipo de desarrollos con conocimiento local y experiencia acumulada.

Por su parte, Esférica Inversiones, vehículo de capital gallego, impulsa la promoción desde una estrategia centrada en la creación de valor a largo plazo, apostando por proyectos singulares en ubicaciones estratégicas.

Simulación de la terraza de uno de los chalets de Ocean Hills

Un puente empresarial entre A Coruña y Tenerife

Más allá del componente inmobiliario, Ocean Hills refuerza los lazos históricos entre Galicia y Tenerife, especialmente en el sur de la isla, donde existe una importante comunidad gallega. Este proyecto supone un paso más en esa relación, trasladando el vínculo desde lo social a lo económico y empresarial.

La promoción, cuya finalización está prevista para finales de 2027, ya ha despertado interés en el mercado, en línea con la creciente demanda de viviendas exclusivas en ubicaciones privilegiadas.

Como muestra de ese vínculo con su origen, Ocean Hills contará incluso con un punto de información en A Coruña, en Fernando Macías, 14, acercando el proyecto a potenciales compradores e inversores locales.

En definitiva, un proyecto ambicioso con ADN coruñés que busca posicionarse en la élite del mercado residencial europeo.