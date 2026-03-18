A Coruña da luz verde a 114 nuevas viviendas en San Pedro de Visma y un centro de ocio en Marineda

El Ayuntamiento de A Coruña ha concedido la licencia de construcción para un nuevo edificio privado de 114 viviendas en San Pedro de Visma, una actuación que incluirá también garajes, trasteros y locales destinados a uso terciario. La promoción será desarrollada por la empresa Anjoca SL y supondrá un refuerzo del parque residencial en una zona en crecimiento de la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó la importancia de este tipo de proyectos en el actual contexto del mercado inmobiliario, marcado por la escasez de oferta: "Celebramos los proyectos que vengan a aumentar la oferta del parque de vivienda en la ciudad, que es una de las vías más inmediatas y necesarias para atajar la crisis insostenible que se vive en el sector y que sufre toda la ciudadanía", afirmó.

En este sentido, el Gobierno local subraya que la ampliación del número de viviendas disponibles es clave para mejorar el acceso y aliviar la presión sobre los precios.

Nueva actuación en Marineda City

Además de esta actuación residencial, el Ejecutivo municipal ha dado luz verde a la instalación de un nuevo centro de ocio en la segunda planta del centro comercial Marineda City, un espacio que permanecía sin uso desde la ampliación del complejo y cuya activación estaba pendiente.

El proyecto estará orientado principalmente a máquinas recreativas y la organización de eventos, e incorporará también una zona de cafetería, ampliando así la oferta de entretenimiento en la ciudad.