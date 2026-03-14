A Coruña sale a la calle para defender la vivienda digna: "É un ben básico universal"
La Plataforma polo Dereito á Vivenda convocó este sábado una concentración en el barrio del Agra do Orzán para denunciar los precios abusivos de la vivienda que, aseguran, está siendo utilizada como un activo financiero
Decenas de personas acudieron este sábado al mediodía a la concentración convocada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda en el barrio del Agra do Orzán, en A Coruña. La plaza del mercado das Conchiñas se llenó de pancartas y gritos que denunciaban los precios abusivos de los alquileres a los que se enfrentan los coruñeses en distintos barrios de la ciudad.
El portavoz de la plataforma, Santiago Lamelo, indicó que el objetivo de la convocatoria es defender el derecho a la vivienda como un "ben básico universal", dado que, según indicó a Quincemil, está siendo utilizada como un activo financiero para especular. "A xente está viviendo na precaridade, compartindo piso, nunha situación que non é digna para a vida".
Durante el acto se escucharon cánticos como "O pobo ten dereito a pan, traballo e teito", "Fóra arrendistas dos nosos barrios", "Rendista responsable, Goberno culpable" y "Contra a especulación, organización", entre otros. Además, en él intervino Mónica Díaz, vecina de Monte Mero y presidenta de la Asociación de Vecinos de Eirís Uxío Carré, para visibilizar la situación que están viviendo las cerca de 200 personas afectadas por el proyecto urbanístico para crear 4.310 pisos que la Xunta está tramitando.
Agra do Orzán, un barrio obrero
La elección del Agra do Orzán como punto de la convocatoria no es una coincidencia, sino que se trata de un lugar simbólico. "É un barrio obreiro, que tradicionalmente a vivenda era máis asequible que noutras zonas da cidade. É un barrio ademais moi multicultural e diverso e que agora mesmo a situación é exactamente igual de mala que noutros barrios. Sen importar se son barrios ricos ou pobres porque todo está mal", señaló Lamelo.
"O problema da vivenda é un problema que afecta ao conxunto da clase obreira", indicó Beatriz García, tamén voceira da plataforma. "Sabemos que a única forma de revertir esta situación é coa mobilización nas rúas. De feito, fai un ano fixemos unha gran mobilización aquí na Coruña con milleiros de persoas. É un paso máis nun camiño que vai a ser longo e forte, e que cada vez ten máis apoio porque é unha necesidade total acabar coa especulación e, que a vivenda, sexa de verdade un dereito fundamental e non unha maneira de ter cartos para unha minoría da poboación".
Asimismo, la plataforma confirmó que seguirá trabajando organizando más movilizaciones, informando y apoyando a las personas que están siendo obligadas a abandonar sus viviendas. "A idea é facernos máis fortes, conseguir máis apoio social e ter máis forza para meter presión a todas ás autoridades públicas que son realmente as que están permitindo que isto aconteza".