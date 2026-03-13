A Coruña tendrá 264 nuevas viviendas de promoción pública en Xuxán en 2029

A Coruña tendrá en el 2029 264 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán. La Xunta de Galicia licita este mismo viernes el proyecto conjunto de redacción y de construcción de los inmuebles anunciados el pasado lunes tras la celebración del Consello da Xunta. Las obras comenzarán previsiblemente a principios del 2027, tras un periodo de 5 meses para la redacción del proyecto. Con un plazo de ejecución de 31 meses, las obras podrán estar completadas en el año 2029.

Esta misma mañana, la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, visitó la parcela Z-44, donde se construirán estas nuevas viviendas.

Allí resaltó que el presupuesto destinado a este proyecto, de 51,5 millones de euros —financiados con fondos autonómicos—, es "a inversión en obra pública en materia de vivenda máis grande neste Concello". En total, el Gobierno gallego tiene "200 millóns de euros comprometidos e máis de mil vivendas en marcha" en la ciudad.

Para la construcción de estas viviendas, la Xunta de Galicia priorizará el uso de técnicas industrializadas para reducir tiempos, mejorar la eficiencia medioambiental y la calidad de construcción y el uso de madera.

Una vez construidos los pisos, se reservará un 40% de los que estén en régimen de alquiler para menores de 36 años. .

Allegue destacó además otras acciones de la Xunta en materia de vivienda e instó al Gobierno central a aprobar el Plan Estatal de Vivenda que "tiña que estar aprobado o 1 de xaneiro e aínda non sabemos nada. Resopnsabilidade ao Goberno central é o que estamos a esixir para poder convocar axudas como a do alugueiro ou á rehabilitación".