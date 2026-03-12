Convocan una concentración en A Coruña en defensa de la vivienda digna

El próximo sábado A Coruña saldrá a la calle para reivindicar una vivienda digna. La concentración, que tendrá lugar a las 12:00 horas en la plaza de As Conchiñas, está convocada por la Plataforma polo Dereito á Vivenda.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, los organizadores explican que el lugar de la concentración no es casual. "Escollemos este lugar porque é un dos barrios máis densamente poboados da cidade e dun barrio onde se está vendo como o problema da vivenda está afectando á xente traballadora. Non é un caso illado. É un exemplo do que está pasando en toda a cidade".

Desde la Plataforma denuncian que en este barrio se han registrado incrementos en el alquiler de un 80% en la última década con pisos "que hai 10 anos custaban 400 euros e agora 750 euros" y un precio del metro cuadrado cercano a los 2.400 euros, mientras que los salarios se mantienen en torno a los 1.200 euros brutos mensuales.

Además, critican que "a zona tensionada non funciona" ya que "o aluguer non baixa e cada vez hai menos casas en aluguer", mientras que algunas acaban "no negocio das vivendas turísticas" de las que cifran un total de 1.372 en la ciudad, muchas de ellas incumpliendo la normativa. Por eso critican que "as autoridades públicas están poñendo parches e non se atreven a atallar o problema de raíz e acabar coa especulación".

En este mismo sentido, denuncian también que la Sareb cuenta con cerca de un centenar de propiedades en la ciudad que deberían formar parte del parque público de vivienda.

"Todas as medidas seguen alimentando aos caseiros rendistas, mentres as traballadoras non podemos pagar o aluguer ou somos expulsadas das cidades", recalcan.