La Xunta firma con cuatro bancos acuerdos para impulsar avales para comprar vivienda

La Xunta de Galicia firmó este miércoles acuerdos de colaboración con cuatro entidades bancarias para impulsar el programa de avales públicos destinados a facilitar la compra de la primera vivienda, especialmente entre personas menores de 36 años.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, rubricó los convenios en San Caetano junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, con representantes de Abanca, Caixa Rural Galega, Unicaja y Banco Sabadell.

Durante el acto, la conselleira destacó que la Xunta destina 5 millones de euros de fondos propios para avalar préstamos hipotecarios dirigidos a jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda. En el caso de las viviendas protegidas, no existe límite de edad para acceder a estos avales.

El sistema permite que las entidades financieras concedan hasta el 80% del préstamo hipotecario, mientras que la Administración autonómica avala el 20% restante del coste de adquisición, una medida pensada para facilitar el acceso a la compra a personas que no disponen del ahorro necesario para cubrir la entrada de una vivienda.

Desde la primera convocatoria del programa, en 2023, la Xunta ha concedido 219 avales para la adquisición de vivienda, con una cuantía total que supera los 4 millones de euros.

Martínez Allegue subrayó que el Gobierno autonómico ya ha activado la mayor parte de las ayudas financiadas con fondos propios en materia de vivienda, entre las que citó las nuevas subvenciones para rehabilitación de viviendas en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes o la reciente convocatoria del programa Fogar Vivo, que registró cerca de un centenar de solicitudes en sus dos primeros días.

La conselleira también reclamó al Ejecutivo central acelerar la convocatoria del Programa Estatal de Vivienda, al considerar que las ayudas están llegando tarde.

En este sentido, recordó que "con la vivienda no se puede jugar", insistiendo en la necesidad de coordinar las políticas públicas para facilitar el acceso a un hogar.